Cum a afectat vanzarile muzicii lui Michael Jackson documentarul "Leaving Neverland"

Imaginea lui Michael Jackson si veniturile din muzica lui sunt tot mai afectate dupa difuzarea documentarului "Leaving Neverland" de HBO si Channel 4, in care cel supranumit „Regele Pop" este acuzat de pedofilie.

De la premiera documentarului care relateaza acuzatii de abuz sexual, reputatia megastarului continua sa se degradeze si asta dauneaza vanzarii de albume.

Potrivit Billboard, vanzarea albumelor si single-urilor artistului, inclusiv cele din perioada The Jackson Five, a scazut cu 4%, iar cifrele din streaming, audio si video, au scazut cu 5%.

Mai multe posturi de televiziune au luat decizia radicala de a nu difuza cantecele sale, in special trei statii din Quebec. In zilele care au urmat documentarului, difuzarea melodiilor lui la radio a scazut cu 13%. In plin turneu in Regatul Unit, Drake tocmai a scos melodia "Don't Matter To Me" din setlistul sau. Piesa, inclusa pe albumul "Scorpion" din 2018, reia cateva linii vocale inregistrate de Michael Jackson in 1983. Producatorii serialului "The Simpsons" au decis sa inlature un episod din 1991, in care Jackson a imprumutat vocea unui personaj.

Familia lui Michael Jackson, si in special fiica sa, Paris, face totul pentru a apara memoria artistului si neaga toate acuzatiile la adresa megastarului. "Leaving Neverland", realizat de Dan Reed, lansat in luna ianuarie, la festivalul Sundance, este disponibil deja pe platforma HBO GO si va fi lansat de HBO in Romania pe 10 aprilie.