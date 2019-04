Referendumul pentru Justitie va avea doua teme. Iohannis a trimis Parlamentului scrisoarea

Presedintele Klaus Iohannis a a anuntat, joi, ca referendumul pe Justitie va avea doua teme: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si interzicerea OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor si organizarii judiciare.

Seful statului a spus ca trimis catre Parlament scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai.

- Azi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai impreuna cu alegerile europarlamentare.

- Prima: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie.

- A doua: interzicerea de catre Guvern a OUG privind infractiuni, pedepse si organizare judiciara.

- Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice.

- Cetatenii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru coruptie sa li se stearga condamnarile si daca Guvernul sa dea in continuare OUG pe Justitie.

- Romanii au aratat ca nu accepta coruptia si furtul din bani publici.

- E o garantie pentru asigurarea independentei in functii publice. Ceea ce se intampla in actuala guvernare este fara precedent. Asistam la un asalt asupra Justitiei prin OUG.

- Societatea a obosit sa urmareasca daca cei interesati au dat OUG, sa priveasca cu teama de cate ori se anunta sedinte de Guvern, sedinte a caror ordine de zi nu este cea reala

- Sunt convins ca daca CSM si ICCJ ar fi avut posibuilitatea sa conteste OUG la CCR nu am fi ajuns aici.

- OUG au fost criticate si de catre institutiile europene. Sunt amnistii mascate si vor avea efecte grave asupra statultului Romaniei in UE.

- Momentul cvritic in care ne gasim e rezultatul proastei guvernari.

- Nu ar fi de mirare ca maine, poimaine sa dea OUG in care sa spuna ca politicianul x este cinstit.

- Solicit Guvernullui sa nu mai dea OUG pe justitiei. Referndumul a intrat in linie dreapta, orice OUG ar fi ilegitima.

- Azi trebuie sa ne amintim de un articol din Constitutie: "Niciun grup si nicio pers nu pot exercitaea suveranitatea in nume propriu. Vointa poporului se exprima cel mai bine prin referendum".

- Dragi romani va astept la referendum pe 26 mai.

A fost a treia conferinta sustinuta de seful statului in ultimele doua saptamani. Cea mai recenta iesire a presedintelui Iohannis a avut loc luni, cand a anuntat ca initiaza o noua consultare a Parlamentului pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului, in contextul in care, pe 26 mai, romanii sunt chemati sa se pronunte in legatura cu directia in care isi doresc sa mearga reforma Justitiei.

Seful statului a avertizat totodata Guvernul sa nu dea nicio ordonanta de urgenta pe justitie pana cand nu afla vointa poporului. De precizat este si faptul ca declaratiile lui Klaus Iohannis au venit chiar in ziua in care la Buruxelles are loc a treia runda de negocieri PE-Consiliul UE pentru sefia Parchetului UE, functie pentru care candideaza si Laura Codruta Kovesi.

Insa, pana acum, presedintele Romaniei nu a avut nicio pozitie oficiala fata de "cazul KOvesi", nici dupa ce Parlamentul European a adoptat o declaratie oficiala privind sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru conducerea Parchetului European, nici dupa ce Comisia Europeana a condamnat hartuirea fostei sefe a DNA de catre regimul politic de la Bucuresti. Iata aici o analiza pe aceasta tema.

Saptamana trecuta presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. "Este cert, voi convoca un referendum pentru 26 mai, pentru ca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa Justitiei", a declarat Klaus Iohannis. Seful statului a criticat Guvernul pentru ca vrea sa adopte ordonanta de urgenta privind Codurile Penale, precizand ca "golaneala PSD a depasit orice limita".