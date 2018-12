Robert Negoita baga milioane de euro din banii primariei pentru un parc acvatic in fosta Uzina Republica, la concurenta cu Therme Bucuresti. Miza este salvarea Water Park Otopeni

Robert Negoiţă face iarasi o sedinta extraordinară de Consiliu Local al Sectorului 3. Dupa cum este la ordinea de zi, la Punctul 5, Negoită da 30. de milioane de lei (aproximativ 7 milioane de euro) pentru marirea capitalului social al SRL-ului de Întreținere Spații Verzi.

Societatea respectiva detinea deja 5 milioane de euro, in toatal va avea 12 milioane de euro, iar banii sunt motivati pentru avize si alte cheltuieli în vederea construirii unui parc acvatic la fosta Uzina Republica, în Hala Laminor! Chestiunea este ca iarăși ar trebui 2/3 din numarul consilierilor ca votul sa fie valabil, dar Negoita inca foloseste sistemul cu majoritatea simpla a celor prezenti - ca si prietena lui Gabriela Firea, primarul general al Capitalei cee ce e ilegal (art 45, lit 1 din L215/2001, în loc de lit. 3). Este uluitor cum Negoita, ca si alti primari PSD, din toata tara, nu numai din Bucuresti, sfideaza legea.

Revenind la Parcul Acvatic, dupa cum se stie Water Park e al fratilor Negoita. Parcul de distractii din apropierea Bucurestiului, in Otopeni, este administrat de firma Pro Confort si "operat sub umbrela" Complexului Confort Rin Otopeni, care apartine fratilor Ionut si Robert Negoita. Cei doi milionari au investit in deschiderea complexului de agrement 40 de milioane de euro in 2004. Supararea lor este ca recent au fost intrecuti de investitia de la Therme, care are zone importante acoperite. Iar incasarile de la Water Park sunt in cadere libera. Daca Therme isi gaseste un rival in Bucuresti, incasarile de la Balotesti vor fi in scadere, in favoarea parcului de la Otopeni. Acesta este motivul pentru care doresc sa afaca si ei un parc acvatic acoperit, pentru a concura cu Therme. Numai ca o fac pe banii contribuabililor sectorului 3.

Decizia pentru parcul acvatic se poate consulta AICI.