Seful STB s-a laudat la Firea cu cati stalpi a vopsit, cate refugii a spalat si cate tramvaie a curatat

Cu totii stim conditiile mizerabile in care circulam cu autovehiculele STB prin Capitala. Seful societatii de transport s-a dus azi la Primarie ca sa dea seama despre curatenia de primavara.

Andrei Creci, directorul interimar al Societatii de Transport Bucuresti (fosta RATB), a anuntat ca STB a inceput de acum o saptamana sa spele si sa curete tramvaie, refugii si autobuze.

"Societatea de Transport Bucuresti a inceput caratenia de primavara si sper sa se vada asta, daca nu, o sa se vada in urmatoarele zile. De o saptamana am inceput curatenia de primavara in toate mijloacele de transport in comun, in autobuze, in troleibuze, in tramvaie, pe calea de rulare, in autobaze", a spus Creci, in timpul Comandamentului pentru reparatii, reabilitari, igienizare si curatenie de primavara, convocat de Gabriela Firea in aceasta dimineata.

Apoi, Creci a trecut in revista cu o multitudine de cifre exacte ce s-a realizat in aceasta saptamana.

"In ceea ce priveste autobuzele, aici continua programul de spalare si igienizare, inclusiv dezinfectie in interior si in exterior. In ceea ce priveste tramvaiele, unde exista o problema mai delicata, pentru ca ele sunt cele mai vechi mijloace de transport in comun din Bucuresti, pot sa mentionez ca pana acum s-au revopsit integral 16 tramvaie (in conditiile in care in Bucuresti circula aproximativ 300), s-au neutralizat graffiti-urile de pe 16 tramvaie si s-a demarat procedura pentru colantarea integrala a 20 de vagoane.

S-au spalat 4.272 de panouri de gard. S-au spalat stalpisorii flexibili si refugiile - 25 de bucati; 43 de copertine, 16 borne si 34 de indicatoare de ocolire. S-a periat si aspirat toata calea de rulare de pe Calea Mosilor, Soseaua Colentina, de la bd Carol. S-au evacuat deseuri de pe linii cam 189 de tone.

S-au curatat 136 de stalpi la baza, s-au vopsit 25 dintre acestia, s-au curatat si vopsit cofrajele de alimentare de retea 43 de bucati si s-au igienizat pana in prezent 8 substatii. Capetele de linie au fost curatate si igienizate 25 din cele 45 existente.

In ceea ce priveste centrele de vanzare, au fost retusate si vopsite 16 din cele 225 de astfel de centre. Trebuie sa mentionez ca in fiecare seara la schimbul trei se actioneaza cu 40 de muncitori pentru igienizarea mobilierului stradal si a liniilor de rulare a tramvaielor", a insirat Creci statistica laudativa.

La randul sau, Gabriela Firea a facut apel la curatenie. "Si asteptam ca toate refugiile si statiile STB sa fie innoite, ca ceea ce vedem acum este improriu pentru o capitala europeana", a spus ea.