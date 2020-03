10 filme bune pe Netflix și HBO GO cu care puteți învinge plictiseala

Rețele de streaming online au devenit adevărate medicamente împotriva plictiselii, în ultimii anii. Însă alegerea unui film bun de pe Netflix sau HBO GO nu e întotdeauna foarte ușoară, așa că preferăm să mergem pe mâna recomandărilor. Vi le prezentăm pe ale noastre. Sunt filme pe care le-am selectat încercând să împăcăm atât cinefilul scrupulos care vizionează cu creionul în mână, cât și spectatorul care vrea pur și simplu să se relaxeze.

Așadar, de pe HBO Go ar putea să vă intereseze:

Colectiv (2019). Film documentar semnat de Alexandru Nanau și abia intrat pe rețeaua de streaming a HBO. Filmul prezintă perioada post-Colectiv a României, cu accent pus pe investigațiile jurnalistice axate pe sistemul de sănătate. Deși spre final filmul deviază nejustificat înspre spectrul politic, pierzându-și din consistență, e important să îl vedeți pentru a nu uita unde se situa sistemul sanitar românesc acum cinci ani. Și, de ce nu, să îl comparăm, astfel, cu situația din zilele noastre.

Whiplash (2014). Este filmul care l-a adus în prim-planul cinematografiei mondiale pe tânărul regizor american Damien Chazelle (35 de ani - realizatorul La la Land). O poveste despre perseverență care vă va ține în priză de la începutul până la finalul filmului.

Hotel Grand Budapest (2014). O comedie autentică, fără strofocări cabotine de a smulge zâmbete. Povestea-i simplă. O să râdeți. Filmul e regizat de Wes Anderson.

No Country for Old Men (2007). Poate cel mai reușit film al fraților Coen, deși fanii Fargo sau ai Marelui Lebowski ar putea fi contrariați. În caz de, Fargo e și el pe HBO GO.

Her (2013). Acest SF al lui Spike Jonze, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, deși non-violent, ar putea să vă dea fiori pe șira spinării pentru asemănările sale cu lumea reală.

Pe Netflix puteți viziona:

Comoara (2015). Nu vă faceți griji, în această comedie românească a lui Corneliu Porumboiu nu se face exces de ciorbă. Este, poate, cea mai importantă realizare cinematografică de până acum a regizorului vasluian. Deși nu cade în latura consumeristă, Comoara este printre puținele filme comerciale ale lui Porumboiu.

Okja (2017). De Bong Joon Ho ați auzit cu siguranță la începutul acestui an. E omul care va rămâne în istoria premiilor Oscar datorită multi-premiatului Parasite. Înainte de filmul cu care a dat lovitura la Hollywood, Bong a mai avut și alte realizări importante. Okja este una dintre ele. Filmul e o satiră în care ai impresia că nimeni nu scapă de săgețile realizatorului, de la capitaliști, până la militanții pentru drepturile animalelor. Dacă vă place Bong, tot pe Netflix găsiți și Snowpiercer, un SF ceva mai vechi în care joacă și actorul român Vlad Ivanov.

The Social Network (2010). Povestea lui David Fincher este simplă: cum a apărut Facebook.

Scarface (1983). Nu putea lipsi de pe listă un fillm despre mafioți. Și pentru că despre Irishman, care e tot pe Netflix, sigur ați auzit - poate l-ați și văzut, vă recomandăm un film ceva mai vechi, regizat de Brian de Palma, cu Al Pacino în rolul principal.

Balul pompierilor (1967). Film manifest realizat de Milos Forman (regizorul filmelor Amadeus, Zbor deasupra unui cuib de cuci și Poporul vs Larry Flint) înainte de plecarea sa din Cehoslovacia. E o comedie siropoasă cu accente satirice la adresa regimului comunist în care veți admira una dintre cele mai puternice scene turnate vreodată de Forman: cea a bătrânelului care doarme în propriul pat, afară, în timp ce casa îi arde.