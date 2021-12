2022 e anul Marii Resetari planetare anuntat de Zodiacul Chinezesc. Este paragul spre Noul Pământ și Noua Eră a Conștiinei!

Probabil ca arizanul Marii Resetari, Klaus Schwab, ar fi bucuros sa afle ca Zodiacul Cinezesc pare sa-i dea dreptate. In 2022 incepe un an la Tigrului de Apă care anunța, ca si Era Varsatorului, o Noua Eră a Conștiinței planetare, după cum ne spune expertul in astrologie Francis Xavier Aloisio:

"Anul 2021, a fost o fază esențială a timpului nostru de pregătire pentru marea schimbare a veacurilor. A fost un 'An Bridge' (o punte). A fost un an de dezvăluiri masive, multe surprize și transformări exterioare. Acum, ne aflăm în pragul Marii Schimbări și a Auto-Revelației. În Zodiacul Chinezesc, 2022 este anul Tigrului de Apă - un simbol al forței, al exorcizării relelor și al curajului și corespunde semnului Vărsător din horoscopul nostru vestic. Anul vibrează la frecvența 6 care reprezintă Raiul pe Pământ. 2022 va anunța începutul unei Noi Ere a Conștiinței pentru noi și planetă. Anul acesta, vom trece pragul către Noul Pământ. Ne aflăm tocmai în această Diviziune de Tranziție între lumi care sunt destinate să se desfășoare. Siturile și portalurile sacre ale Maltei și cele din întreaga lume, dețin acum oglinzi vibraționale ale esenței conștiinței superioare pregătite pentru 'Split'. Aceste spații sacre vor continua să se construiască în modele vibraționale care oglindesc puternicele reflexii ale luminii. Aceste frecvențe formează un val strălucit de conștiință în momentul 'Split', pe măsură ce se desfășoară faza majoră și momentul energetic al Marii Schimbări din 2022. Practic, suntem pregătiți să fim 'reprogramați' la o nouă frecvență și un nou ciclu. Învață să îmbrățișezi și să accepți schimbarea, deoarece întreaga noastră lume se va schimba în fața ochilor noștri! O nouă lume de oportunități, descoperiri și abundență nelimitată se deschide pentru noi. Ne luăm Puterea înapoi și, în sfârșit, vom vedea Dreptate și Libertate! "