A fost descoperită cea mai mare insectă care a trăit vreodată. Era gigantică și extrem de grea!

Fostul director al Directiei Economice din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Petre Neacsa, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in legatura cu achizitia de nave de catre ARSVOM si Regia Autonoma ‘Administratia Fluviala a Dunarii de Jos', a informat, joi, DNA Constanta.