Stenograme din rechizitoriul DNA: Coldea e șeful cel mare al grupului infracțional organizat. "CĂTĂLINE! CĂTĂLINE, te rog eu frumos, mi-am luat-o în bot și mi-o iau!"

DNA îl acuză pe fostul general SRI Florian Coldea de constituirea unui grup infracțional organizat, alături de un alt fost general SRI, Dumitru Dumbravă, și de avocatul Doru Trăilă. Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și, la rândul lor, au acuzat procurorul de caz de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

Scopul constituirii acestui grup ar fi fost, potrivit rechizitoriului DNA consultat de G4Media, "săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor". "Probele administrate în cauză dovedesc în mod indubitabil că asocierea a avut la bază o structură ierarhică și un plan de acțiune determinat, în scopul obținerii de avantaje financiare", se arată în rechizitoriul semnat de procuroarea Mihaela Iorga Moraru.

Potrivit rechizitoriului, "rolul inculpatului Coldea Florian de lider incontestabil al grupului a fost recunoscut atât de către membri grupării, respectiv de către inculpatul Dumbravă Dumitru și inculpatul Trăilă Doru - Florel, cât și de către persoanele care au aderat și respectiv au sprijinit activitatea grupării - inculpatul Tocaci Dan Victor, și respectiv de către persoanele care au fost racolate sau care au apelat la serviciile acesteia, precum Hideg Robertino - Cătălin sau Filip Robert - Dorin. Toți vorbesc despre Coldea Florian ca despre „șeful cel mare", cel care hotărăște dacă un contract se încheie, dacă se mai derulează și condițiile în care se desfășoară".

"Astfel, deși cu ocazia audierilor a negat existența unei înțelegeri cu inculpații Coldea Florian și Dumbravă Dumitru, susținând că nu ținea legătura cu inculpatul Coldea Florian și că l-a întâlnit doar ocazional, în cadrul discuțiilor cu martorul Hideg Robertino - Cătălin, înregistrate în mediu ambiental de către acesta și puse la dispoziția organelor de urmărire penală, inculpatul Trăilă Doru - Florel vorbește despre un sistem decizional, despre o ierarhie și despre „șeful cel mare".

„TRĂILĂ DORU-FLOREL: Dar ideea era următoarea, că eu am înțeles, sistemu' lor de decizie este destul de centralizat, adică șeful cel mare el ia decizia, numai că, după aia, la implementare se ocupă ăia mici.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Aia e problema, că ei acum îmi spun că e șeful, DAN. M-am certat pe aicea, m-a certat că: „Bă, că ce...", că a vorbit cu domnu' general.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Cinc?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A vorbit cu domnu' general.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: I-a dat și lor mesaj.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Domnu'... așa și... Că să fac rost de bani. „De unde, mă, frate, 3 milioane? Bă, DANE, și oricum ...[neinteligibil]...". Eu plăteam, să zicem, poate, ceva la Fonduri, da' rez... rămâneam descoperit în partea astalaltă. Și era ca și... Adică...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: La care?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Pentru mine ... Aștia cu EPPO, cu fondurile...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: A! Cu prejudiciu'.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Că eu am două plăți, una la dumneavoastră și una la prejudiciu.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Dacă plăteam la prejudiciu, picam de rahat în partea asta la ... la cabinet, adică e. Și plus că, oricum, nici nu aveam cum să rezolv. Nici într-o parte și în asta, adică ați văzut ...[neinteligibil]... Și atunci cu ce să... nu știu ce să fac...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Acuma vă spun eu sincer: e o diferență majoră între... onorariile noastre și prejudiciu.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da! Cum să...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Primu' e prejudiciu'. Acum sincer vă spun, fără nicio ezitare.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Deci, eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră numărul 1 e. sau banii dumneavoastră sunt partea de prejudicii, că noi mergem înainte. Adică n-am o problemă legată nici de 2 mii de ...[neinteligibil]... cât o fiți așa, dacă obținem ceea ce ne interesează pe toți, și anume o soluție care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță mă refer. Eu mâine am o ședință iarăși cu dumnealui și o să mai stăm de vorbă și pe alte dosare și despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el. Și o să mai discut o dată. Ne-a dat nouă mesaj că a vorbit cu... cineva cu dumneavoastră, atâta mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cu mine?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Cu... V-a transmis un mesaj, ceva de genu' ăsta.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, că... am fost acum înainte să... că a venit... am venit mai devreme și mi-a zis: „Vino mai devreme dacă vii acolo!", aici la - ce-i asta? - terasa asta.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: A! Aici e o cafenea.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mda! Asta aici. Da! Și a zis: „Vino un pic mai devreme!", eram prin oraș și ...că vreau să-ți zic ceva, că a vorbit și...". Era un pic supărat, într-adevăr, că nu reușim să plătim prejudiciul, vă dați seama! ...[oftează]... Și dacă n-am plătit nici lu'... Aicea, la ...[neinteligibil]... iară, cred că...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Eu v-am spus de data trecută că.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Nu conta situația și...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: De aia spun.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și...

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: ...ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Și...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Că dacă ești șef toată viața...

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A! Să exe... Mă execută, să înțeleg? ...[râde]...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Nu, nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. ...[râde]...

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, da' aici înțeleg...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ce simpatic sunteți!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-ați zis la un moment dat că v-a zis să mă lăsați în pace, că să nu... Cum a zis? Să nu fiți nu știu cum.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ă... cumva, dar... ă. el e. V-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe genul ăsta, de regulă, da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Pe mine nu mă interesează și lucrul ăsta, mă interesează data încasării de către dumneavoastră a banilor.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cât la sută. Da. 17. Bun! Am înțeles! Bun! Acum ziceți că.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Fiți atent! Mâine eu vreau să mai am o discuție, să văd... pe dosarul dumneavoastră ce putem face, pentru că 23 mai, 23 mai.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Vă întâlniți cu amândoi sau...?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Numai cu... Ardealul, direct....

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A!

Potrivit DNA, interceptările din dosar ar arăta că Doru Trăilă "a susținut în mod explicit că echipa lor funcționa după modelul unei structuri militare, că inculpatul Coldea Florian era liderul și își impunea autoritatea în cadrul grupului, fiind cel care trebuia să își dea acordul cu privire la demersurile pe care le efectuau și care controla și partea financiară a activității, iar cu privire la fluxul informațional și comunicarea deciziilor în cadrul grupului a precizat că aveau loc întâlniri periodice cu inculpatul Dumbravă Dumitru care transmitea informații către inculpatul Coldea Florian și invers".

La rândul său, susțin procurorii, "în cadrul discuțiilor cu martorul Hideg Robertino - Cătălin, inculpatul Tocaci Dan - Victor a invocat o relație de prietenie veche cu inculpații, exprimându-și în mod repetat devotamentul față de aceștia și sprijinul total":

,...TOCACI DAN-VICTOR: CĂTĂLINE! CĂTĂLINE, te rog eu frumos, mi-am luat-o în bot și mi-o iau. Ăștia, oamenii ăștia mă știu cu ei de 25 de ani. Sunt prietenii mei. Cum ai fost și tu cu mine de am stat la pahar de șpriț și asta. Nu i-am rugat niciodată nimic, te-am rugat.. Am zis asta.. Am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele că m-am băgat în căcatul ăsta. Ai înțeles? Cea mai mare. Că am zis să te ajut. Să te ajut, că. aia. M-ai înțeles? Nu vreau să fac... Eu te-am rugat frumos. M-ai făcut de căcat!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cine, mă, eu?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, tu. Deci tot...

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mă, ești tu sigur de ce zici?

TOCACI DAN-VICTOR: Da, eu sunt foarte sigur. Eu sunt foarte sigur. Și ți-am spus: acum, pentru ei, eu m-aș arunca în fața mașinii. Pentru ei. Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Eu știu cine sunt oamenii ăia.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Ce pot să spun?!

TOCACI DAN-VICTOR: ăia sunt oameni, au fost corecți și asta... Și am stat, m-am rugat de ei să te ajute, să preia cazul, să te preia avocatul, să te ia. că ai avut numai papagali. Să-ți preia cazul. M-am rugat de ei. Și au zis: „Bine, mă, hai!".

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: ...[neinteligibil]... de câteva ori.....

TOCACI DAN-VICTOR: Ți-a promis cineva... Așa.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: ..să le spui că nu le pot plăti banii?"

Tot potrivit rechizitoriului, "sub aspectul structurii organizatorice a grupului și a modului de acțiune, relevantă este și declarația martorului Cocoru Dumitru, potrivit căreia relația cu firma SC Wise Line Consulting SRL a fost inițiată în ianuarie 2021 de către inculpatul Coldea Florian, care i-a spus că a discutat cu domnul Dumitru Dumbravă, că au stabilit să încheie un contract de consultanță și că urmează să fie contactat de către acesta".

Procurorii susțin că grupul identifica persoane cu probleme juridice care puteau fi rezolvate prin influența inculpaților sau persoane care voiau protecția unor persoane influente. Pentru a crea o aparență de legalitate, inculpații au înființat societăți de consultanță. Acestea au cooptat, ulterior, case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență.

Ulterior, aceștia încheiau contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați pentru exercitarea influenței sau pentru ascunderea activității nelegale de consultanță juridică. De asemenea, erau cooptate societăți de investigații prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați.