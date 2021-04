A găsit un tunel misterios sub casa sa și nimeni nu știe ce e cu el. Țara se confruntă cu un val de descoperiri ciudate

Un american din Illinois a descoperit sub casa sa un misterios tunel vechi de cel puțin 150 de ani, în condițiile în care locuința a fost construită cu circa 50 de ani mai târziu.

La un moment dat, va trebui să ne întrebăm dacă există un aflux de locuri ciudate ascunse care apar în jurul caselor oamenilor sau dacă pur și simplu le observăm acum mai mult decât am făcut-o înainte. După bărbatul din New York care a descoperit o cameră secretă în spatele oglinzii din apartamentul său și femeia care a găsit un subsolul misterios ascuns sub covorul casei sale, un fermier din Alton, Illinois, pe nume Gary Machens, a aflat cu stupoare că are un tunel din secolul XIX sub casă.

Tunelul a fost descoperit din întâmplare, după ce o parte a trotuarului din fața casei a început să se surpe, iar Machens a văzut o intrare de care nu știa. "O mulțime de cărămizi. Pentru orice au construit asta, a fost nevoie de mulți bărbați și multe ore de lucru. Un singur tip nu putea face așa ceva", a spus el pentru Fox 2. Istoricii locali cred că spațiul datează din jurul anului 1840, în condițiile în care Gary Machens știe că istoria începe undeva în anii 1890.

Teoriile sale cu privire la acest misterios tunel sunt dintre cele mai variate: parte a unei căi ferate subterane, zonă de depozitare a gheții, pivniță sau poate toate acestea la un loc. "Este atât de misterios", spune râzând proprietarul casei. Nimeni nu poate însă confirma originea tunelului, cine, când și pentru ce l-a construit, iar acest spațiu atâta timp este doar cel mai recent dintr-un val de locuri ascunse care apar deodată în toată țara, în cele mai neobișnuite locuri.