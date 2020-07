A murit actriţa Olivia de Havilland, cunoscută din filmul „Pe aripile vântului"

Cea mai longevivă stea de la Hollywood s-a stins din viață la vârsta de 104 ani. Celebra actriță Olivia de Havilland a decedat la Paris, lăsând în urma ei adevărate opere cinematografice.

Actriţa Olivia de Havilland a fost cunoscută pentru rolurile incredibile pe care le-a jucat de-a lungul timpului. Printre filmele care au făcut-o celebră se numără „Pe aripile vântului", „Aventurile lui Robin Hood"și „Moştenitoarea". A avut o carieră impresionantă și a fost premiată de două ori cu Oscar. Primul premiu l-a obținut în anul în 1947, pentru rolul din „To Each His Own", iar cel de-al doilea în anul 1950 pentru fimul „The Heiress" (1949). Olivia de Havilland a lucrat cu producători celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz şi Anatole Litvak şi cu actori precum Errol Flynn şi Mickey Rooney.

Cinematografia nu a fost prima opțiune a actriței Olivia de Havilland. În anul 1934 acesta se pregătea să devină profesoară de limba engleză, însă norocul i-a surâs. Ea a fost remarcată de regizorul Max Reinhardt în „Visul unei nopţi de vară", după William Shakespeare, în care juca cu o trupă de amatori. Astfel, Reihardt a angajat-o pentru o adaptare filmată. Astfel, Olivia de Havilland își începe cariera, semnând un contract pe cinci ani cu studiourile Warner Brothers.

După o serie de filme în care a fost distribuită, în 1939 Olivia de Havilland jucă în „Pe aripile vântului", produs de David O. Selznick. Aceasta a interpretat rolul Melanie Hamilton, cea care devine soţia lui Ashley Wilkes. Filmul are un succes uriaș și reușește să câștige nouă premii Oscar şi are cele mai mari încasări din acea vreme.