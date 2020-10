A murit Conchata Ferrell cunoscuta menajera din "Doi barbati si jumatate"

Actrita Conchata Ferrell, cunoscuta pentru rolul menajerei Berta din serialul "Doi barbati si jumatate/ Two and a Half Men", a murit la varsta de 77 de ani. Ferrell a murit marti, in Sherman Oaks.

Chuck Lorre, creator si producator executiv al serialului "Two and a Half Men", a transmis: "Ii spuneam Chatty. Si toti o iubeam. Doisprezece ani de suisuri si coborasuri si multe, multe rasete. Trecand prin toate astea, a fost o stanca. A fost unul dintre cei mai buni. Am avut privilegiul sa ii spun prieten".

Ferrell a fost spitalizata in luna mai si a petrecut mai mult de o luna la terapie intensiva, unde a suferit un stop cardiac. Ea a fost apoi mutata intr-un alt centru de tratament, unde i se facea dializa si respira ajutata de aparate.

Conchata Ferrell a jucat rolul Berta in toate cele 12 sezoane ale serialului. A primit doua nominalizari la premiile Primetime Emmy, in 2005 si 2007, pentru rol secundar. Ea a aparut in 212 episoade din 2003 pana in 2015.

Charlie Sheen, starul "Two and a Half Men", concediat din serial in 2011, i-a adus un omagiu pe Twitter, numind-o "o adevarata prietena".

Nascuta in Charleston, Ferrell a absolvit cursurile Marshall University, unde a si jucat pentru prima data intr-o piesa de teatru. Debutul in afara Broadway a venit in 1973, ca membru al companiei Circle in the Square. Au urmat mai multe roluri pe scena si televiziune. A jucat in lungmetrajul "Heartland" (1979), apoi in "Edward Scissorhands", "Network", "Crime and Punishment in Suburbia" si "True Romance".

In 1992, a primit prima nominalizare la Emmy, pentru rolul avocatei Susan Bloom din serialul "L.A. Law". Cel mai recent a aparut in 2017, in "The Ranch" (Netflix). Intre alte seriale in care a jucat se numara "Buffy the Vampire Slayer", "Teen Angel", "Matlock" si "B. J. and the Bear". A fost casatorita cu sunetistul Arnold Anderson, a avut o fiica si doua fiice vitrege.