A murit primul caine confirmat cu coronavirus, din SUA. Buddy avea 7 ani si s-a chinuit timp de patru luni

Un ciobanesc german din Staten Island, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Este primul deces de acest fel din SUA. Buddy, in varsta de sapte ani, a inceput sa aiba probleme cu respiratia la jumatatea lunii aprilie, la putin timp dupa ce s-a imbolnavit stapanaul sau, conform NyTimes.

In perioada 21 aprilie - 15 mai, cainele a continuat sa slabeasca si a devenit tot mai letargic. Proprietarii sai l-au dus la medicii veterinari care i-au dat medicamente, dar nu credeau ca are coronavirus. A fost testat abia la o luna dupa aparitia simptomelor, pe 15 mai. Testul a iesit pozitiv la Covid-19, iar rezultatele au fost ulterior confirmate de Departamentul de Sanatate din New York, potrivit revistei.

Buddy a murit pe 11 iulie. Potrivit rapoartelor medicale, cainele ar fi avut si o forma de cancer. "Nu este clar daca aceasta forma de cancer l-a facut mai susceptibil la contractarea coronavirusului, daca virusul l-a imbolnavit sau daca a fost doar o coincidenta", scrie Potrivit National Geographic. Buddy a fost unul din mai putin de 25 de animale de companie din tara care au tfost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.