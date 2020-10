Actorul Matthew McConaughey dezvaluie in autobiografia sa ca a fost abuzat sexual in adolescenta

Actorul Matthew McConaughey a dezvaluit in autobiografia "Greenlights", lansata pe 20 octombrie, ca a fost abuzat sexual in adolescenta. Cartea de memorii, anuntata vara aceasta, spune povestea vietii actorului in varsta de 50 de ani prin momente pe care le identifica drept lumini verzi, galbene si rosii - evenimente care l-au facut sa avanseze, sa se intrerupa sau sa se opreasca.

McConaughey detaliaza cum fiecare moment l-a invatat o lectie si cum a mers mai departe. La inceputul cartii, potrivit Variety, McConaughey relateaza mai multe lucruri despre el pentru a pregati terenul pentru restul cartii. Intre acestea, faptul ca a fost abuzat sexual in adolescenta. El a dezvaluit ca prima data cand a facut sex actul nu a fost consimtit: "Am fost santajat sa fac sex pentru prima data la varsta de 15 ani. Eram sigur ca voi merge in iad pentru ca intretin relatii sexuale inainte de casatorie. Astazi, sunt mai degraba sigur ca sper ca nu e cazul".

McConaughey a mai dezvaluit ca a fost "molestat de un barbat la varsta de 18 ani", dupa ce a fost lovit si a ramas inconstient in spatele unei dube. Fara a da mai multe detalii despre experienta, actorul a afirmat ca nu se considera o victima. "Nu m-am simtit vreodata o victima. Am multe dovezi ca lumea conspira pentru a ma face fericit", a mai scris el. Matthew McConaughey povesteste in carte si despre relatia tumultuoasa a parintilor lui, despre casnicia lui cu Camila Alves si isi expune filozofia personala.