Adelina Pestrițu se pricepe cel mai bine la oral. Ce meserie avea la Ibiza înainte s-o gasesasca Liviu Vârciu

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite vedete pe Instagram dar puțină lume știe însă ce studii are aceasta și cu ce se ocupa înainte de a deveni cunoscută.

Postările Adelinei Pestrițu sunt extrem de apreciate de fani și nu numai. Vedeta reușește să strângă o grămadă de bani, din promovarea diferitelor produse pe contul ei de Instagram. La 34 de ani, Adelina Pestrițu se poate declara o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Este căsătorită cu omul de afaceri Virgil Șteblea, are o fetiță superbă, pe nume Zenaida, și îi merge perfect și pe plan profesional. Vedeta primește peste 2.000 de euro, pentru o singură postare în care promovează anumite produse, pe conturile ei de pe rețelele de socializare.

Chiar dacă acum este mândră de ceea ce a realizat, și pe bună dreptate, în trecut, Adelina Pestrițu a avut ceva probleme, în special cu școala. A terminat Colegiul Național „Dinicu Golescu" din Câmpulung Muscel, secția Filologie, dar a picat Bacalaureatul cu nota 3,6, chiar la Limba și Literatura Română. "Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeții». Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi de țară a picat la română", a povestit vedeta în urmă cu câțiva ani.

Adelina Pestrițu a fost considerată dintotdeauna una dintre cele mai frumoase vedete de televiziune. Și pe bună dreptate. Și acum, la 34 de ani, este într-o formă de zile mari și are foarte multă grijă de felul în care arată. Înainte de a deveni cunoscută în România, Adelina Pestrițu a lucrat ca dansatoare în Ibiza. După ce a început o relație cu Liviu Vârciu, cu care s-a și căsătorit, a devenit celebră și în țara noastră. În momentul în care s-a despărțit de artist, Adelina a rămas ancorată în mai multe proiecte, mai ales ca model. A pozat și în celebra revistă pentru bărbați "Playboy".

Frumusețea și felul degajat de a fi au ajutat-o pe Adelina să intre în televiziune. Prima dată a fost asistenta lui Mihai Morar, în emisiunea "Răi da' buni". Apoi a lucrat o perioadă la Kanal D, unde s-a ocupat de emisiunea "D Paparazzi", iar apoi de "Wowbiz". După încheierea acestor contracte, vedeta nu a mai revenit pe micile ecrane. "Mulți mă tot întreabă: tu ce faci toată ziua, doar poze și filmări? E un job full time, nu e atât de simplu. Nu am un salariu fix, implicarea îmi aduce bani. Într-o lună pot câștiga mai mult, alteori mai puțin. Eu pot să tolerez critci, dar să fie expuse civilizat", a declarat Adelina Pestrițu.