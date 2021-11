Adina Buzatu după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19: "S-a întâmplat acum când sunt și vaccinată. Tot de la o persoană vaccinată am luat. Am avut opt zile febră 39,5-40"

Cunoscuta stilistă Adina Buzatu a povestit cum s-a infectat cu Covid-19, în ciuda faptului că este vaccinată. Vedeta a spulberat mitul "formei ușoare" la cei vaccinați, povestind cu lux de amănunte problemele serioase cu care s-a confruntat după ce a contractat virusul.

"După doi ani de zile, timp în care am fost expusă constant și nu am luat acest virus, s-a întâmplat acum când sunt și vaccinată. Tot de la o persoană vaccinată am luat. A fost o formă teoretic ușoară, dar cu febră foarte mare. Am avut opt zile febră 39,5-40. A venit cu tot pachetul de oboseală. Eram într-o stare foarte dificilă. Am avut noroc cu doamna doctor Filofteia Bănicioiu Cijanu și cu doamna doctor Manuela Udrea! Au fost excepționale, m-au tratat și au stat tot timpul la un telefon distanță.

Nu mi-a fost foarte simplu pentru că nu am acceptat ajutorul nimănui pentru a nu împrăștia boala. Am stat singură în casă. La un moment dat nu puteam nici să beau un pahar cu apă sau un ceai, starea nu a fost foarte bună. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine acum. "Obosesc destul de repede raportat la cât de sportivă eram eu, însă fac exerciții de respirație zilnic. Iau medicamente pentru recuperarea întregului organism, nu doar a plămânilor. Acum aștept să treacă perioada asta post covid și să mă duc la oxigen hiperbaric. Mie îmi folosește de fiecare dată", a declarat stilista, citată de Pro TV.