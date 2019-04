Brigitte Nastase, facuta praf dupa ce si-a asumat relatia cu Pastrama. „Ne dam credincioasa si..."

Brigitte Nastase si Florin Pastrama traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dupa ce au parasit Ferma. Fosta sotie a lui Ilie Nastase posteaza des imagini cu iubitul ei, pe contul de socializare, iar comentariile rautacioase cu privire la noua idila, nu au lipsit.

„Ne dam credincioasa si preacurvim de la cer pana la pamant ??‍♀️ dar na daca pofta si apetitul sunt mari!!! Pacat de tine si de imaginea ta", este mesajul postat de un internaut pe Instagram. Asa cum era de asteptat, Brigitte nu a i-a dat replica prietenului virtual. Relatia dintre Brigitte si Florin Pastrama a trecut la un alt nivel, la Ferma. Dupa ce s-au tachinat, apoi s-au certat „ca la usa cortului", bruneta si-a dat frau liber sentimentelor si i-a declarat iubirea celui care i-a fost alaturi in show. Intr-un moment de sinceritate, Brigitte i-a declarat dragostea lui Florin Pastrama si i-a promis ca va fi alaturi de acesta pana la final. „Doamne, te iubesc. Vreau sa inving alaturi de tine", i-a spus bruneta in timp ce stateau imbratisati in pat.