Cânta mai bine cand avea 3 ani. Cleopatra Stratan face un remake după piesa „Ghiță" la 20 de ani de la prima lansare VIDEO

Cleopatra Stratan a lansat o versiune nouă și a piesei care a consacrat-o în copilărie - „Ghiță". La aproape 20 de ani după ce a intrat în istorie ca fiind cea mai tânără artistă care a lansat un hit de succes internațional, artista a scos pe piata o reinterpretare a melodiei ce a făcut-o celebră la vârsta de doar 3 ani.

Noua variantă a piesei „Ghiță" se doreste a fi una mai modernă, in realitate fiind mai mult o "ciorba reincalzita", dand dovada ca Stratan e in lipsa mare de audienta si revine la ce a consacrat-o. Clipul melodiei este o versiune adultă a Cleopatrei care o întâmpină pe peron de fetița de altădată. In schimb, prestatia artistei este una discutabila, incarcata de efecte de voce, o lipsa de autenticitate, programarea electronica si robotizarea interpretarii aratand ca exista carente mari de talent si inzestrare vocala.

„Ghiță nu este doar o piesă, e poveste, istorie, nostalgie și probabil o parte din copilăria tuturor! După aproape 20 de ani de la lansarea piesei Ghiță, m-am reîntâlnit cu mine în aceeași gară celebră, ne-am îmbrățișat și ne-am salutat, lăsând în urmă trecutul, rămânând o amintire neprețuită. De data asta am deslușit misterul 'Ce era în valiză?' - ei bine, o MEGA petrecere în prezent în cinstea lui Ghiță", a mărturisit artista, potrivit Libertatea.

Într-un interviu acordat în iulie 2024, Cleopatra a vorbit despre evoluția sa artistică și personală: „În afară de aspectul fizic, m-am maturizat din toate punctele de vedere și încă sunt la etapa de căutare a stilului meu. Cel mai important e că fac și cânt ce îmi place, iar succesul va veni de la sine! Cea mai importantă lecție e că nu trebuie să îmi fac niciodată așteptări prea mari în ceea ce privește succesul unei piese și să cânt exact ce simt!", spunea artista. Insa marea problema a fiicei lui Pavel Stratan este ca ea canta mult mai bine la 3 ani!