Care a fost reacția lui Ilie Năstase după ce a 5-a soție a anunțat că vrea să divorțeze de un soț violent

Relația dintre Ioana și Ilie Năstase a ajuns la final după incidentul din luna ianuarie, când fostul jucător de tenis a avut o ieșire violentă. "Am decis să divorțez, iar Ilie mi-a împărtășit și el dorința lui, numai că el nu a vrut la notar, așa cum mi-am dorit, ci la tribunal, din păcate.", a declarat Ioana.

"În cele două luni de când i-am dat ultimatum, nu s-au schimbat prea multe. Eu sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență", a mai spus aceasta. Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit în luna iunie a anului trecut. Înainte să decidă să își unească destinele cu Ioana, fostul mare jucător de tenis din România a mai fost căsătorit cu Amalia Năstase, Alexandra King, Dominique Grazia și Brigitte Sfăt. Ilie Năstase a avut o reacție scurtă după anunțul public făcut de soția sa: "Nu știu nimic, nu am ce să comentez. Vorbiți cu ea..."

Fostul lider în clasamentul ATP este posesorul unui teren de 1.000 de metri pătrați în Moeciu de Jos. Fostul tenisman mai are o casă în București și una de vacanță în Mamaia, ceasuri în valoare de 150.000 de euro, bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 50.000 de euro. Ilie Năstase este proprietarul unui BMW Z3, unui Mini Cooper, unui BMW X6 și unei motociclete. În bancă are un cont curent de 613.000 de lei (129.000 de euro), plus unul de 35.000 de euro și altul de 187.000 de dolari. Totodată, Ilie Năstase avea în aprilie 2019 și o datorie față de fosta sa soție, Amalia Năstase, în valoare de 2.200.000 de euro.

Ilie Năstase a câtigat 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973). De patru ori a jucat finalele de Grand Slam: la Roland Garros, la Wimbledon, de două ori, și la US Open. A câștigat de patru ori Turneul Campionilor. Este primul lider al clasamentului ATP. Cu echipa României, a jucat de trei ori finala Cupei Davis.