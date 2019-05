Carmen Harra, marturii cutremuratoare despre moartea lui Razvan Ciobanu! "El, de fapt, ar fi fost omorat"

Clarvazatoarea Carmen Harra a vorbit despre moartea lui Razvan Ciobanu. Ea sustine ca designerul roman ar fi fost omorat.

"Eu nu cred ca o sa aflati (n.r. cum a murit Razvan Ciobanu). Dar am ascultat conversatia si ma intreb daca el a fost evaluat ca cineva care avea probleme de anxietate si avea, intr-adevar, mergea la psihiatru si avea probleme psihiatrice de atacuri de panica, pentru ca exista medicatie pentru asa ceva. Deci nu este o fisa a lui medicala in sensul asta? Nu exista nimic care sa ne arate ce ar fi luat, cand ar fi luat, ca sa avem o intelegere mai buna? Din cate stiu eu, medical, dintr-un atac de panica nu se moare. Desi, intr-adevar, daca nu iei medicatie ai simptomele astea de atacuri mai severe de panica. Eu pe el il consider pe el un om care avea un disorder (n.r. tulburare) mental din tot comportamentul. Eu nu l-am cunoscut personal. Parerea mea este ca el, de fapt, a murit inainte de accident. Ceva s-a intamplat. Si parerea mea personala ar fi ca el de fapt ar fi fost omorat. Asta este sentimentul pe care il am eu.

Poti sa fii omorat fara sa fii strans de gat, fara sa existe nicio trauma psihica, fizica si putea sa i se fi dat ceva. (...) Dureaza niste ore ca un corp sa devina rigid. (...) Parerea mea, din punct de vedere metafizic, din punct de vedere al spiritualitatii, al codificarii lui divine este ca el, de fapt, era in ceea ce se cheama, dupa stiintele antice, "Anul Mortii", si ca timpul lui fizic pe lume nu era mai mult decat a trait. Indiferent de cum s-a produs moartea lui fizica, asta era timpul lui sa plece. Atat i-a fost viata lui, a fost o viata scurta, o viata intensa. Este un personaj in aceasta situatie care nu este identificat, este mai tanar, cu care eu cred ca a avut o relatie, probabil cuiva ii datora ceva si de aici au fost niste conflicte in ultima perioada de care nimeni nu stie. Cazul e mult mai complex decat pare la prima vedere. Intuitia mea spune ca ar fi fost omorat de un barbat mult mai tanar", a spus Carmen Harra la RTV.

Cum ar arata barbatul care ar fi fost cu Razvan Ciobanu

"Pare sa fie si ceva emotional, probabil ca o relatie de iubire, este un barbat pana in 30 de ani, un barbat mult mai inalt decat el, puternic, musculatura, cineva care merge la sala de sport. Asta e imaginea pe care o am in minte", a continuat Carmen Harra.