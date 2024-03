Ce ar fi declanșat boala prințesei Kate. Gestul făcut de presupusa amantă a lui William în ziua dezvăluirii diagnosticului

Speculațiile privind boala de care suferă prințesa Kate nu s-au oprit nici după ce aceasta a dezvăluit că are cancer și că face chimioterapie. Secretomania familiei regale din ultimele săptămâni a alaimentat mai multe teorii ale conspirației referitoare la starea de sănătate a prințesei Kate.

Momentan se știe că prințesa Kate a suferit o suferit o operație abdominală în luna ianuarie, în urma căreia a stat două săptămâni internată în spital. Undeva la finalul lunii februarie, când William a anulat în ultimul moment participarea la un eveniment oficial, prințesa de Wales a fost diagnosticată cu cancer.

Pentru că nu a mai fost văzută în spațiul public de mult timp, oamenii au început să creadă că prințesa Kate a dispărut. Cu scopul de a pune capăt speculațiilor, Palatul Kensington a publicat de Ziua Mamei o fotografie cu Kate și cu cei trei copii ai ei. Imaginea, care s-a dovedit mai târziu a fi editată, nu a făcut decât să alimenteze și mai mult zvonurile că prințesa de Wales este grav bolnavă.

Abia la finalul lunii martie, în data de 22, prințesa Kate a transmis un mesaj oficial în care anunță că are cancer și face chimioterapie. Scopul mesajului a fost, printre altele, de a pune capăt tuturor speculațiilor apărute în ultima vreme. Lucru care nu s-a întâmplat. Meghan King, o cunoscută actriță americană, cunoscută din reality-show-ul Real Housewives of Orange County, a consultat un parapsiholog pentru a dezgropa misterul absenței publice a lui Kate Middleton.

Parapsihologul a făcut aluzie la câteva evenimente neașteptate care ar fi avut loc în timpul operației prin care Kate a trecut în luna ianuarie. „Am vorbit cu un parapsiholog. Totul este o teorie a conspirației, iar ceea ce urmează să vă spun este doar în scop de divertisment", a precizat Meghan King, miercuri, pe Instagram. Parapsihologul a sugerat că, în timpul operației abdominale, a avut loc „ceva neplanificat". Vedeta a spus că parapshilogul i-a spus că „ceva nu a mers bine" și „că a mai apărut ceva" în timpul operației, cum ar fi o „sarcină necunoscută sau o hemoragie internă".

În ciuda zvonurilor și a controverselor din jurul prințului și prințesei de Wales, mediumul a dat asigurări că Kate se va „întoarce foarte curând" și va fi „mai bună ca niciodată". Parapsihologul a mai sugerat și că un șoc foarte puternic i-ar fi declanșat lui Kate problemele de sănătate. Situația a escaladat la Kate Middleton, inclusiv pe partea psihologică, susține mediumul, care sugerează că prințesa ar fi avut o cădere psihică pe fondul presupusei aventuri a soțului ei cu Lady Rose Hanbury, conform hindustantimes.com și pagesix.com.

Surse apropiate familiei regale sugerează că prințul William protejează cu înverșunare intimitatea familiei sale. Cu puțin timp înainte ca prințesa Kate să facă anunțul șocant despre diagnosticul ei, Rose Hanbury, despre care tabloidele britanice scriu că este presupusa amantă a prințului William, i-a transmis o notificare starului de televiziune Stephen Colbert, gazda un show de renume din Statele Unite.

Notificarea vine după ce vedeta a glumit la începutul acestei luni, în timpul emisiunii, despre presupusa aventură a Marchizei de Cholmondeley, făcând mai multe speculații. Lady Rose a emis o dezmințire fermă despre aceste zvonuri cu doar câteva momente înainte de dezvăluirea diagnosticului prințesei de Wales, conform Vanity Fair.

Comentariile, precum și vestea amenințării juridice a lui Hanbury, au venit înainte de dezvăluirea de vineri că prințesa a fost diagnosticată cu cancer și urmează un tratament. În timpul episodului emisiunii The Late Show With Stephen Colbert, difuzat pe 12 martie, Colbert a glumit pe seama zvonurilor din trecut privind o aventură între William și Hanbury.

„Regatul a fost înfierbântat de aparenta dispariție a lui Kate Middleton. Ei bine, acum, detectivii de pe internet presupun că absența lui Kate ar putea avea legătură cu faptul că soțul ei și viitorul rege al Angliei, William, ar avea o aventură. Deci cred că știm cu toții cine este presupusa altă femeie. Spuneți cu mine: Marchiza de Cholmondeley - ce nume frumos!", a spus Colbert. Reprezentanții legali ai lui Hanbury au confirmat într-o declarație pentru In Touch că au contactat emisiunea în legătură cu aceste comentarii.

„Se pare că zvonul a intrat recent în mass-media ca urmare a unei alte glume făcute pe seama ei în emisiunea The Late Show With Stephen Colbert. Am scris în numele clientului nostru către CBS și către diverse alte organizații media de renume pentru a confirma că afirmația este falsă", au transmis reprezentanții legali ai lui Hanbury. La jumătatea lunii martie, Hanbury, printr-o declarație a echipei sale legale, a negat aventura pentru Business Insider, spunând că „zvonurile sunt complet false".