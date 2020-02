Ce face Nikita pentru bani, după 10 ani petrecuți în Spania

Mihaela Ispas - Nikita, cum este cunoscută publicului - a plecat de mai bine de 10 ani în Spania și s-a stabilit la Malaga. "Femeia cu suflet de bărbat" are două fete, Cristina și Vanesa, fiind foarte mândră de ele.

Nikita spune că Dumnezeu i-a dat fericire și noroc, măturisind că nu exclude nici varianta de a rămâne însărcinată pentru a treia oră. Are două fetițe frumoase, pe care le crește singură, apreciind la justa valoare "norocul și fericirea" pe care le-a primit din partea divinității.

"Tații lor au dispărut, dar Dumnezeu mi-a dăruit fericire și noroc. Sunt foarte fericită că mi-a dăruit Dumnezeu două fetițe frumoase, sănătoase și norocoase. Este posibil să urmeze și cel de-al treilea copil. Nu exclud varianta de a mai rămâne însărcinată. Doresc tuturor mamelor puternice și independente norocul și fericirea pe care Dumnezeu mi le-a dăruit", a declarat Nikita.

Nikita nu este doar cu fetele sale în Spania, ci și alături de mama și sora sa. Potrivit informațiilor furnizate de playtech.ro, Nikita are un iubit, dar cei doi nu locuiesc, cel puțin deocamdată, împreună. Pentru a-și câștiga traiul, Nikita lucrează ca bodyguard în cluburi.

În urmă cu câțiva ani, Nikita și-a încercat norocul la loto și, fără să se aștepte la acest lucru, vedeta a reușit să "împuște" o sumă frumoasă. Am jucat la Paga Extra, iar, după ce am pus bilete de 2 euro fiecare, am câştigat. Aveam biletul de două zile, dar nu ştiam că am câştigat. M-a întrebat un prieten dacă nu cumva alea sunt numerele puse de mine şi când am verificat am avut o surpriză. În mână am luat trei mii de euro, iar timp de șase ani voi avea, în fiecare lună, câte cinci mii de euro", a povestit Nikita în urmă cu câțiva ani.