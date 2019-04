Cea mai buna prietena a lui Razvan Ciobanu, adevarul despre depresia creatorului de moda: Imi zicea mereu...

Cea mai buna prietena a lui Razvan Ciobanu, avocata Laura Vicol a scris un mesaj emotionant pe pagina sa de socializare. In alta ordine de idei, avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale designerului Razvan Ciobanu, povesteste pe pagina sa de socializare cum 27 de ani s-a certat, a ras si a plans impreuna cu creatorul de moda.

„27 de ani ne-am iubit, ne-am injurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am ras si am plans impreuna... depresii am avut amandoi, ne prindea dimineata la telefon...o viata de amintiri am strans cu el... sunt convinsa ca rade acum de mine, imi zicea mereu cand ii spuneam ca nu-l mai sun niciodata, ca o sa faca ceva sa-l tin minte... Dulapurile mele sunt pline de creatiile lui... cel mai bun designer roman a plecat in Saptamana Luminata. Plang, v-as fi scris mai multe, dar nu mai vad de lacrimi... Dumnezeu sa te ierte, odihneste-te in pace, Razvanu meu!'', a scris Laura Vicol pe pagina sa de social media.

Amintim ca, Razvan Ciobanu venea luni dimineata dinspre Corbu, iar accidentul s-a petrecut in localitatea constateana Sacele. Evenimentul a avut loc la primele ore ale diminetii, intr-o zona relativ izolata, masina izbindu-se de un copac. Potrivit Politiei Constanta, accidentul s-a produs pe din cauza vitezei neadaptate.

„A fost un accident rutier grav, la iesire din localitatea Sacele spre Navodari, pe DN 22 B. Este o autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei. Un barbat de 43 de ani, a condus un autoturism, a parasit partea carosabila si a acrosat copaci dintr-un stufaris. Conducatorul auto a fost gasit decedat", au anuntat reprezentantii Politiei Constanta.

Accidentul a fost sesizat in jurul orei 7.00 dimineata, la iesire din localitatea Sacele spre Navodari, DJ 226. Echipajul medicalal Serviciului de Ambulanta l-a gasit pe conducatorul auto, un barbat de 43 de ani, decedat. Surse din ancheta spun ca la volanul masinii era creatorul de moda Razvan Ciobanu. Acesta era singur in masina cand s-a produs accidentul.