Cea mai sexy politista romanca a tuturor timpurilor face ravagii pe internet

O fotografie a unui politiste sexy surprinsa in Bucuresti starneste valuri de comentarii pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol. Imaginea a strans peste 150 de comentarii in doar o ora din momentul in care a fost postata.

Majoritatea internautilor fac glume la adresa tinerei, dar cativa comentatori atrag atentia ca postarea ar putea fi deplasata. "O politista cu sanii mari... Alte lucruri mai importante nu sunt de dezbatut sau nu ati trecut de varsta adolescentei? Ma refer la comentatori. Naspa atitudine si din partea Europol, promovare infantila", arata unul dintre cei care au reactionat la fotografie. "Cam nedreapta postarea la adresa colegei!", arata un alt comentator. O femeie care a vazut imaginea i-a avertizat pe administratorii paginii sindicalistilor din Politie ca vor fi raportati la Facebook.