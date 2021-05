Cum a ajuns Kira Hagi in proiectul Netflix alaturi de Michelle Obama

Kira Hagi (25 de ani), fiica fostului mare fotbalist roman Gheorghe Hagi, si-a anuntat prezenta intr-un serial de animatie in care are ocazia sa lucreze cu sotia unui fost presedinte al Statelor Unite.

E vorba despre o productie Netflix adresata in special copiilor, "Gofre si Mochi", in care Kira dubleaza vocea personajului Gofre. Interesant e faptul ca in serial este implicata si Michelle Obama, sotia fostului presedinte al SUA Barack Obama, care este si producator executiv al filmului.

Cum a ajuns Kira in acest proiect, a explicat chiar ea. "Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, in Romania. Ei lucreaza cu Netflix direct. Si m-au contactat pe mine, mi-au spus ca m-au vazut in anumite proiecte si daca doresc sa vin sa dau auditie", a spus Kira, la Antena 3.

"Nu stiam proiectul, dar fiind un job am zis: 'Prima! Ma gasiti acolo la prima ora.' Si am ajuns acolo, am dat auditia si a fost foarte bine. Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre si Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei", a mai povestit fiica lui Hagi.