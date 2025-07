Iata unde sunt banii despre care se vorbește ca sunt lipsă la buget. Bolojane, te bagi?!

E.ON Energie România SA: cifră de afaceri 13.725.371.052 lei, profit 0, pierdere 358.899.374 lei

ENEL Energie SA: cifră de afaceri 5.201.925.419 lei, profit 0, pierdereq 391.072.544 lei

MET România Energy SA: cifră de afaceri 5.076.830.236 lei, profit 0, pierdere brută 20.766.816 lei

ENEL Energie Muntenia SA: cifră de afaceri 4.778.924.136 lei, profit 0, pierdere 377.568.182 lei

DELGAZ GRID SA (parte din grup E.ON): cifră de afaceri 1.728.069.608, profit 0, pierdere 125.064.813 lei

NIS PETROL SRL: cifră de afaceri 700.608.804 lei, profit 0, pierdere 116.566.729 lei

PROFI ROM FOOD SRL: cifră de afaceri 11.660.657.559 lei, profit 0, pierdere brută 257.775.507 lei

ROMANIA HYPERMARCHE SA: cifră de afaceri 1.513.108.057 lei, profit 0, pierdere 33.787.149 lei

UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE: cifră de afaceri 1.106.102.018 lei, profit 0, pierdere brută 64.865.225 lei

HAVI LOGISTICS SRL: cifră de afaceri 1.045.011.293 lei, profit 0, pierdere brută 8.260.665

SUPECO INVESTMENT SRL: cifră de afaceri 751.739.410 lei, profit 0, pierdere 5.509.765 lei

PUREFERT BALKANS SRL (comerț cu ridicata al produselor chimice): cifră de afaceri 735.579.818 lei, profit 0, pierdere brută 27.700.487 lei

KRONOSPAN TRADING SRL: cifră de afaceri 2.494.611.480 lei, profit 0, pierdere 15.546.600 lei

PORR CONSTRUCT SRL: cifră de afaceri 1.251.719.899 lei, profit 0, pierdere brută 4.616.564 lei

STRABAG SRL: cifră de afaceri 919.310.107 lei, profit brut ridicol 4.963.942 lei

ASIROM VIENNA INSURANCE: cifră de afaceri 736.735.195 lei, profit 0, pierdere 2.523.516 lei

RWA RAIFFEISEN AGRO ROMANIA SRL: cifră de afaceri 533.925.097 lei, profit 0, pierdere 4.978.855 lei.

VODAFONE ROMANIA SA: cifră de afaceri 4.695.157.165 lei, profit 0, pierdere 121.899.297 lei

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA: cifră de afaceri 2.436.927.140 lei, profit 0, pierdere 187.195.973 lei

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA: cifră de afaceri 1.378.276.599 lei, profit 0, pierdere 558.080.366 lei

AUTOLIV ROMANIA SRL: cifra de afaceri 4.879.212.343 lei, profit 0, pierdere 164.560.738 lei

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL: cifră de afaceri 4.632.033.520 lei, profit 0, pierdere 331.190.369 lei

VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA SRL: cifră de afaceri 1.803.187.606 lei, profit 0, pierdere 354.411.484 lei

PREH ROMANIA SRL: cifră de afaceri 1.379.252.200 lei, profit 0, pierdere 60.238.509 lei

FAURECIA ROMANIA SRL (lider francez al industriei componentelor auto; 1 din 3 autoturisme produse în lume înglobează componente de la Faurecia): cifră de afaceri 1.300.419.790 lei, profit 0, pierdere 3.288.924 lei

YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL: cifră de afaceri 1.124.110.555 lei, profit 0, pierdere 38.354.474 lei

ADIENT SRL: cifră de afaceri 779.868.427 lei, profit 0, pierdere 19.204.369 lei

CONTITECH ROMANIA SRL: cifră de afaceri 776.730.249 lei, profit 0, pierdere 75.378.576 (10% pierdere din C.A.!)

LIBERTY GALAȚI SA: cifră de afaceri 7.919.502.237 lei, profit 0, pierdere 743.522.226 lei

DONALAM SRL: cifră de afaceri 740.249.196 lei, profit 0, pierdere 35.097.380 lei

ARCELLORMITTAL HUNEDOARA SA: cifră de afaceri 650.814.289 lei, profit 0, pierdere 180.472.664 lei

ALUM SA: cifră de afaceri 501.771.469 lei, profit 0, pierdere 118.621.775 lei (peste 20% din C.A.!)

ARCTIC SA (compania mamă BEKO, în top 10 contribuabili la bugetul Turciei, NIMIC către români): cifră de afaceri 3.799.988.277 lei, profit 0, pierdere 141.093.292 lei

MAKITA EU SRL (lider la fabricarea mașinilor unelte portabile acționate electric, prezente fără excepție pe orice șantier din țară): cifră de afaceri 2.884.412.434 lei, profit 0, pierdere 187.409.194 lei

PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME SA (producție de cabluri cu fibră optică atât de solicitate în zilele noastre): cifră de afaceri 2.032.652.492 lei, profit net 0, pierdere netă 1.494.637 lei

SMITHFIELD ROMANIA SRL (industria cărnii): cifră de afaceri 1.280.635.214 lei, profit 0, pierdere 3.157.803

AAYLEX ONE SA (industria cărnii): cifră de afaceri 1.145.423.080 lei, profit 0, pierdere 108.014.375 lei

KASTAMONU ROMANIA SA (industria lemnului): cifră de afaceri 868.575.473 lei, profit 0, pierdere 91.980.415 lei

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL (industria berii ~ Tuborg, Skol, Holsten): cifră de afaceri 549.712.509 lei, profit 0, pierdere 43.510.797 lei

CAROLI FOODS GROUP SRL (mezeluri și producție de carne și produse din carne, prezente la aproape orice magazin alimentar din țară): cifră de afaceri 545.499.127 lei, profit 0, pierdere brută 1.505.172 lei

GRUPO ANTOLIN SIBIU SRL (fabricare de echipamente electrice de iluminat): cifră de afaceri 504.902.415 lei, profit 0, pierdere 64.785.671 lei

DR.MAX SRL: cifră de afaceri 3.193.482.856 lei, profit, pierdere 6.856.991 lei

PHARMAFARM SA: cifră de afaceri 1.635.630.649 lei, profit 0, pierdere 6.925.639 lei

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL: cifră de afaceri 1.004.486.227 lei, profit net 0, pierdere netă 6.035.166 lei

FARMEXIM: cifră de afaceri de aproape 3,5 miliarde de lei (!), profit puțin peste 8 milioane de lei!

AMAZON DEVELOPMENT CENTER ROMANIA SRL: cifră de afaceri 616.776.705 lei, profit 0, pierdere 2.736.287 lei

ALSO TECHNOLOGY ROMANIA SRL: cifră de afaceri 527.234.263 lei, profit 0, pierdere 20.548.782 lei

Alte două companii de transport și curierat raportează profit ZERO la cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro.

DELIVERY SOLUTIONS SA: cifră de afaceri 736.498.414 lei, profit 0, pierdere 45.013.842 lei

VOS LOGISTICS CARGO SA: cifră de afaceri 510.591.518 lei, profit 0, pierdere 8.923.149 lei

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI-CFR-CALATORI SA: cifră de afaceri 2.431.562.521 lei, profit 0, pierdere 190.973.303 lei

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI: cifră de afaceri 1.966.353.746 lei, profit 0, pierdere 427.283.484 lei

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA: cifră de afaceri 1.046.075.662 lei, profit 0, pierdere 94.628.901 lei

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ CFR-MARFĂ SA: cifră de afaceri 689.895.001 lei, profit 0, pierdere 153.305.070 lei