După ce au distrus bugetul ţării, partidele de la guvernare vor să sărăcească toţi românii

Guvernul Ilie Bolojan a adus în Parlament un proiect de lege pe care îşi va asuma răspunderea, care prevede un regim dur de austeritate cum nu a mai fost în România din anul 2010 până acum. Potrivit acestuia, 2018 a fost ultimul an de echilibru bugetar, iar de atunci până acum economia ţării a crescut în termeni nominali cu 87%.

Veniturile statului au urmat această creştere economică, crescând cu 90%. În schimb, oameni buni, cheltuielile au crescut cu 121%. Cum ar zice românul - "nu pot ei să strângă impozite cât pot tot ei cheltui". Acum, hai să vedem cum vrea Ilie Bolojan şi miniştrii săi să ne impună austeritate.

Din trei cote de TVA vom rămâne cu două: 21% şi 11%. Asta înseamnă o scumpire a tuturor bunurilor şi serviciilor din ţară, cu minimum două puncte procentuale. Dar bunurile de strictă necesitate, alimentele, medicamentele, lemnele pentru foc, energia, vor avea cota de TVA dublată. Deci vom avea creşteri cu două cifre ale preţurilor de consum la alimente, medicamente, energie, lemne de foc. Adică toate lucrurile vitale vieţii noastre se vor scumpi cu mai bine de 10% doar din creşterea TVA-ului.

Cum vor fi protejaţi cei mai nefericiţi dintre noi, cei mai săraci dintre noi, adică pensionarii? În niciun fel, pentru că pensiile vor fi îngheţate şi anul acesta, şi anul viitor. Şi salariile vor fi îngheţate. Dar pensionarii mai primesc încă o lovitură în plus. Toţi cei care au pensii peste 3.000 de lei vor trebui să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Ca să înţelegem, pensia medie în România astăzi este 2.800 de lei. Ce înseamnă pragul de 3.000 de lei? Cine are o pensie medie va trebui să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Sănătatea, cealaltă zonă în care stăm extrem de prost, va fi şi ea lovită. Pentru că se vor prioritiza investiţiile, adică se vor opri majoritatea investiţiilor. Se va reduce numărul de paturi de spital cu 20%. Unul din cinci paturi de spital va dispărea.

Pentru că, oameni buni, impozitul pe profit este plătit, iar profitul este declarat de către firmele româneşti, firmele antreprenoriale, firmele mici şi mijlocii. În vreme ce marile corporaţii declară un profit de două ori mai mic, ca rată raportată la cifra de afaceri, decât firmele româneşti. Şi aplică, deci, cu succes, aşa-numita optimizare fiscală, adică ascund profiturile de Fiscul român.

Deja am văzut cum, an de an, a scăzut creşterea economică până când am ajuns, anul acesta, la stagnare. Urmează recesiunea. Recesiunea care este adusă pentru întreaga economie de către cei care au cheltuit cu nesăbuinţă banii strânşi din taxe şi impozite. Noi plătim acum cu toţii risipa ultimilor şase ani de guvernare, şase ani în care a guvernat aceeaşi coaliţie care, astăzi, vine să ne ceară aceşti bani în plus: PSD, PNL, USR, UDMR. Fără ca vreunul dintre cei care au participat la acest jaf nemaiîntâlnit în istoria ţării să răspundă în vreun fel. Doamne, apără România!

