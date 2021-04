Cum era inselata si mintita Ilinca Vandici de fostul fotbalist Ciprian Marica: "Aflam, pur si simplu"

Actrita, fotomodel si prezentatoare, Ilinca Vandici (34 de ani) a avut in trecut o relatie zbuciumata cu fostul fotbalist Ciprian Marica.

Invitata in cadrul unui podcast gazduit de actorul Radu Tibulca, Ilinca Vandici a atins acest moment delicat din viata ei personala, sustinand ca Ciprian Marica o insela si o mintea cu regularitate. "Nu stiu sa spun cum, dar aflam! Venea o prietena care-mi spunea ca are o prietena care-i spune ca e plecat...acolo. Aflam, pur si simplu. Ma uitam pe Facebook, din intamplare, la nu stiu cine si o vedeam pe nu stiu care in poza la terasa. Si recunosteam terasa", a spus Vandici.

"Am incercat sa port o discutie civilizata cu el, fara crize si isterii. M-am ferit sa par o nebuna, asa cum barbatii au foarte usor tendinta sa ne considere in asemenea momente pentru a-si masca vina. M-am simtit dezamagita, fiindca mi s-a raspuns prin negatii. Deci am fost si mintita, pe langa faptul c-am fost inselata", a completat ea, Ilinca Vandici refacandu-si intre timp viata sentimentala in compania unui alt barbat.