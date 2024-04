Cum și-a procurat Damien Hirst rechinul care a speriat de moarte generații întregi

Artistul Damien Hirst a pus un rechin într-un acvariu, i-a dat un titlu lung și vag filozofic - „The Physical Impossibility of Death in The Mind of Someone Living" - și și-a lansat în mod corespunzător o carieră de artist-provocator.

În 1991, Charles Saatchi, magnat al publicității și colecționar, s-a oferit să finanțeze orice proiect dorit de Hirst. Ceea ce își dorea el era un rechin. Mai exact, unul „suficient de mare încât să te mănânce".

Vic Hislop, un pescar australian, a îndeplinit oferta lui Hirst, prinzând un rechin tigru de 4,5 metri în Hervey Bay, în Queensland, și trimițându-l (mort și în gheață) la Londra pentru aproximativ 20.000 de dolari.

Hirst a coborât rechinul într-o vitrină minimalistă și l-a înconjurat cu o soluție de formaldehidă. A provocat publicul, mai întâi la Saatchi Gallery și apoi la Royal Academy din Londra. A ajuns să fie considerat o încapsulare cu fălci deschise a tacticilor de șoc ale lui Hirst și ale cohortei sale de tineri artiști britanici.

Vremurile bune nu au durat. Pielea rechinului s-a încrețit, iar soluția din acvariu a devenit sumbră. Adăugarea de înălbitor nu a ajutat. Curatorii de la Saatchi au decis să întindă pielea peste o matriță din fibră de sticlă. Starea de putrefacție s-a oprit, dar factorul frică a fost diminuat.

Acest lucru nu l-a descurajat pe miliardarul fondurilor de investiții Steven Cohen. În 2004, acesta a cumpărat-o pentru 8 milioane de dolari. Mai întâi, însă, Hirst a înlocuit rechinul. A cumpărat o femelă rechin de vârstă mijlocie și a introdus-o într-un congelator de 6 metri cu un generator de rezervă. Apoi a realizat din nou lucrarea în atelierul său din Gloucestershire.

Lucrând alături de un cercetător piscicol de la Muzeul de Istorie Naturală, echipa lui Hirst a înmuiat rechinul timp de două săptămâni într-o soluție de formaldehidă. Pentru a facilita absorbția, au făcut găuri mici în piele și au injectat rechinul în continuare. De asemenea, acvariul a fost recondiționat.

Detractorii au susținut că nu a fost aceeași lucrare. Hirst a spus că lucrarea era conceptuală și că intenția sa - de a îngrozi privitorul pentru a-l face să se confrunte cu mortalitatea - era aceeași. Activiștii pentru drepturile animalelor au fost critici. Rechinii sunt doar două dintre cele aproximativ 900.000 de animale care au murit de dragul artei lui Hirst.