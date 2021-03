Cum poate sa arate Madonna la 62 de ani: "E mai sexy ca multe cantarete de 26 de ani!"

Madonna Louise Ciccone (n. 16 august 1958), supranumita "regina muzicii pop" se mentine intr-o forma de invidiat si la varsta la care de regula femeile se pensioneaza.

Artista americanca a aruncat instagramul in aer cu ultima ei postare, in care apare intr-o tinuta sumara si extrem de sexy. Likeurile, peste un milion in cateva ore, dar si comentariile, in mare lor majoritate pozitive, nu s-au lasat asteptate. "E mai sexy ca multe cantarete de 26 de ani!", a scris unul din fanii artistei. Madonna are sase copii, patru adoptati si doi biologici. Ea a fost casatorita de doua ori, prima data cu actorul Sean Penn (1985-1989), apoi cu regizorul Guy Richie (2000-2008).

GALERIE FOTO PE INSTAGRAM