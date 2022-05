Dan Negru dezvăluie tot ce nu a spus Mugur Isărescu: "De aici vine inflația. Toți știm asta!"

Prezentatorul TV Dan Negru a reacționat după ce guvernatorul BNR Mugur Isărescu le-a recomandat românilor să bea un ceai de tei ca să evite isteria generată de creșterea prețurilor. Negru spune că astfel de crize au mai existat de-a lungul istoriei, iar partea lor bună a fost că le-au arătat oamenilor valoarea vieții.

"Elicopterele au adus inflația, nu tancurile. 'Helicopter Money'! Tipărirea banilor fără nicio limită in perioda crizei sanitare când toți am stat acasă si statul tipărea bani, plătindu-ne! De aici vine inflația! Dar știm toți asta! Nu suntem idioți! (și presa i-a primit!) Insă ca să-i încurajez pe ai mei le-aș spune că imediat după marea pandemie de ciumă, economia Europei a crescut brusc pentru că boala a schimbat atitudinea oamenilor față de consum.

Dându-și seama că viața e prea scurtă, oamenii au început să se bucure de ea. Creșterea consumului după epidemia de ciumă a deschis drumul spre Renaștere in Europa. Asta e încurajarea pe care o aștept la o cană de ceai din tei. Am și un ceai nemțesc: in 1923, inflatia era atât de mare în Germania, încât a fost emisă bancnota de o sutà de mii de miliarde de märci germane. Un dolar valora 4.200 miliarde mărci și zilnic erau jafuri, sinucideri, atacuri... Dar nu frica e soluția. Frica e de cealaltă parte a libertății!", scrie Dan Negru pe Facebook.