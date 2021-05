De ce nu vrea sa mearga Ilie Nastase la ziua lui Ion Tiriac: "Decizia mea e luată!"

Ion Tiriac implineste 82 de ani pe 9 mai, urmand sa-i sarbatoreasca in Spania, la Madrid, acolo unde are loc turneul de tenis, pe care il patroneaza.

Duminica, chiar de ziua magnatului roman, este programata finala masculina, astfel ca omul de afaceri va putea inchina un pahar de sampanie cu multe personalitati. Printre ei nu se va afla insa si bunul sau prieten Ilie Nastase, care nu e dispus sa parcurga drumul pana in capitala Spaniei pentru ziua lui Tiriac. "Va spun sincer, sa zbori trei ore si jumatate la dus, alte trei ore si jumatate la intoarcere, pana la Madrid si retur, cu masca aceea pe figura, e un scenariu care nu ma incanta deloc. Nu e chiar simplu sa respir si sa mai si vorbesti prin ea! In plus, nici nu m-am vaccinat inca, asa ca am preferat ca anul acesta sa nu fiu alaturi de Ion Tiriac la sarbatoarea sa. Sper sa ma ierte!", a spus Ilie Nastase.

El a anuntat si ca vara aceasta nu e dispus sa faca drumuri prea lungi. "Intr-un fel, am constatat ca rabdarea mea s-a epuizat. Nu prea mai am rabdare sa ma uit la meciuri, sa ma implic in fenomenul sportiv, ca altadata, sa calatoresc. Iar pandemia asta, care ne-a adus in fata unor tribune goale sau, in ultimele zile, aproape goale, nu ma imbie nici ea la mai multe. Asa ca am decis ca in vara asta sa fac calatorii foarte scurte. Desigur, voi tine cont si de modul in care vor evolua lucrurile cu coronavirusul asta, dar decizia mea e luata. Prefer sa raman mai mult prin jurul casei. Plus ca nu stiu cat timp mai am sa ma bucur de tot ce e in jurul meu", a mai spus Nastase, care are 75 de ani.