Divortul lui Pepe de Raluca, o "regie fasaita"? Atac devastator al Oanei Zavoranu, fosta sotie a artistului: "Stai jos, nota 4"

Anuntul separarii dintre Pepe si sotia sa, Raluca, a luat prin surprindere lumea showbiz-ului romanesc, nu insa si pe Oana Zavoranu, fosta partenera de viata a artistului.

"Eu alaturi de Raluca nu voi mai parcurge acest drum, mai exact vom divorta in curand. Este o decizie asumata. Nu am avut incotro. In momentul de fata nu mai locuim impreuna de doua saptamani", a precizat Pepe cu ajutorul unui material postat pe o retea de socializare. Casatoriti de 8 ani, Pepe si Raluca au impreuna doua fetite si pareau sa formeze un cuplu greu de destabilizat.

Cea mai vehementa reactie a venit de la fosta sotie a lui Pepe, Oana Zavoranu, care considera ca totul nu este decat o incercare de crestere a popularitatii, intr-o perioada de criza. Astfel, printr-un mesaj pe Instagram, Zavoranu s-a descatusat.

"Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti. Si nu mai puneti botul la vrajeli. E fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...Trebuia sa incerce sa joace mai bine, ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani. Stai jos, nota 4. Mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de aceasta drama cu iz de regie fasaita", e doar o parte a unui text mai lung scris cu o oarecare furie de Oana Zavoranu, cea care a divortat cu scandal de Pepe in 2011.