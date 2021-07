Dorian Popa a refuzat un contract de peste 100.000 de euro pentru o reclamă indecentă

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciaţi artişti în ceea ce priveşte publicitatea. El a spus că a refuzat un contract în valoare de peste 100.000 de euro pentru că nu a vrut să-şi asocieze imaginea cu un studio de videochat.

Artistul a fost invitat la podcastul „8, 8 şi ceva, FIX cu Smiley" şi a povestit de mai multe contracte pe care le-a refuzat. „A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Şi am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societăţii şi la a fi mai bun. Dacă există şi este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în faţa omului", a declarat Dorian Popa.