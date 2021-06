Două studente britanice au inventat pisoarul de femei menit să învingă cozile de la festivaluri: "Se pierd multe ore din viaţă"

Amber Probyn şi Hazel McShane, care au studiat la Universitatea din Bristol, au avut ideea pisoarului automat Peequal în urma experienţelor cu cozile lungi pentru femei la festivaluri.

„Nu necesită ţevi şi sunt semi-private, nu se vede nimic de la brâu în jos", explică Hazel McShane. Un prototip al pisoarului urmează a fi testat la Bristol Comedy Garden în weekend. Inventatoarele, absolvente în 2020 ale Universităţii din Bristol, povestesc că au observat problemele când au lucrat la festivalurile de muzică din Marea Britanie, în vacanţele de vară.

„În pauze aveam de ales între a merge la WC şi a ne cumpăra mâncare, întrucât cozile erau incredibil de mari", a spus McShane care a studiat fizică. „Astfel că atunci când pentru proiectul de master am avut sarcina să rezolvăm o problemă din viaţa de zi cu zi am ştiut de îndată ce voiam să facem". Studentele au discutat cu 2000 de femei în cadrul unor focus-grupuri dar şi în pub-uri din Bristol şi aşa au conceput pisoarul împotriva cozilor.

„Este de fapt adaptarea acelei găuri direct în pământ doar că are în plus ceea ce noi numim piedestal. Are forma unei bărcuţe pentru a minimiza stropirea şi camera are şi un loc unde să-ţi pui hainele", a spus McShane. Amber Probyn, care şi-a luat licenţa în antropologia inovaţiilor la Universitatea din Bristol, spune că „vechea problemă" a cozilor la toaletele pentru femei înseamnă „ore pierdute din viaţă".

„Ne dăm seama că presupune o schimbare de comportament, dar este mult mai practic. La trezire o femeie se poate afla în faţa acestui pisoar şi să nu fie prea convinsă, însă, după câteva băuturi şi după 15 minute la coadă, opţiunea asta devine cu adevărat atrăgătoare", a spus ea.