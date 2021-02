Dwayne "Rock" Johnson a fost arestat de opt ori pentru furturi şi bătăi: "Viaţa mea a fost incredibil de complicată!"

Actorul Dwayne "Rock" Johnson a vorbit deschis despre copilăria şi adolescenţa lui turbulente, cu ocazia noului serial Young Rock, despre viaţa lui, producţie care a început să ruleze la NBC.

Mărturisirile lui "The Rock" - cum este poreclit - cu această ocazie au uimit publicul. "Viaţa mea a fost incredibil de complicată şi a fost foarte greu în perioada când am crescut", a povestit el. Serialul surprinde această perioadă - în care Dwayne a fost crescut de tatăl lui, luptătorul de wrestling Rocky Johnson, şi mama Ata Maivia, care s-au străduit, fără rezultat atunci, să-l ţină departe de probleme.

"La vârsta de 13 ani am început să deraiez. Am început să fiu arestat pentru bătăi, furturi, tot felul de tâmpenii pe care n-ar fi trebuit să le fac", a continuat el mărturisirile, această perioadă fiind surprinsă în serial. "Făceam prostiile astea cu o gaşcă cu care furam bani, haine de firmă şi bijuterii pe care apoi le vindeam. Eram rebel şi mă credeam cool. Aveam o criză de identitate, de fapt. Nici nu voiam să mi se spună Dwayne când eram în liceu, ci Tomas. Fetele sunau la mine acasă şi cereau să vorbească cu Tomas, iar mama le spunea că nu locuieşte nimeni acolo cu acel nume", şi-a amintit "The Rock".