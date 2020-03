Eurovision 2020: Roxen va reprezenta România cu piesa "Alcohol You"

"Alcohol You" este piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obţinând punctaj maxim atât la votul juriului, cât şi la cel al publicului, duminică seară, în Finala Naţională Eurovision desfăşurată la Buzău.

"Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesă şii vreau să vă mulţumesc că m-aţi susţinut. Piesa mea favorită era Alcohol You", a declarat artista. Cei cinci membri ai Juriului, Luminiţa Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, Edward Sanda şi compozitorul Andrei Tudor, au acordat cinci puncte melodiei Alcohol You.

Notele acordate de Juriu au contat în proporţie de 50%, telespectatorii din ţară (dar şi cei din străinătate cu cartele de telefon ale reţelelor de telefonie mobilă din România) având un rol activ, determinant.

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up", cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de ţări.