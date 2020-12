Femeia care i-a sucit mintile lui Ion Tiriac la 81 de ani. El traieste o poveste de dragoste intensa

Omul de afaceri traieste o poveste de iubire alaturi de Irina Deleanu, nimeni alta decat presedintele Federatiei de Gimnastica Ritmica. Medaliata cu bronz la Campionatul Mondial de Gimnastica Ritmica din 1992, Irina Deleanu are 45 de ani si este indragostita pana peste cap de Ion Tiriac.

Fostul jucator de tenis o rasfata cu tot felul de cadouri extravagante, dupa cum sustin persoane apropiate celor doi. Cei doi sunt de nedespartiti in ultimul an. Se pare ca Irina Deleanu chiar a gasit fericirea in bratele omului de afaceri, dupa trei casnicii nefericite.