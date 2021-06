Femeie umilita de amantul care a vrut sa ii arate sotiei ca s-a cumintit. "I-am luat imbracamintea curvei de sora-ta!"

Un barbat din judetul Giurgiu si sotia acestuia sunt cercetati pentru mai multe infractiuni dupa ce au umilit-o pe amanta barbatului care a vrut sa ii demonstreze sotiei ca nu mai are nimic de a face cu femeia. Procurorii au incheiat cu barbatul un acord de recunoastere a vinovatiei, dar acesta nu a fost validat de instanta.

Un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de un barbat din Giurgiu cu procurorii scoate la iveala modul in care o femeie a fost umilita de amantul sau si sotia acestuia. Potrivit documentului amintit, in seara zilei de 4 decembrie 2020, barbatul a dus-o pe sotia sa la marginea satului Vlad Tepes, unde obisnuia sa se duca impreuna cu amanta.

Dupa ce si-a lasat sotia pe camp, la panda, barbatul s-a dus la amanta, a luat-o de acasa si s-a dus cu ea pe camp, in zona in care era deja "plantata" sotia sa. Cand barbatul si amanta sa au ajuns pe camp, femeia inselata de sot s-a napustit asupra masinii, a tras-o pea manta sotului sau de par, a dezbracat-o, i-a luat hainele, o pereche de cercei si telefonul. Ulterior, cei doi soti au plecat, lasand-o pe amanta pe camp, dezbracata, si fara telefon.

In aceeasi seara, avand telefonul amantei, sotia barbatului a intrat in aplicatia Facebook Messenger, unde a gasit o filmare in care femeia era dezbracata, prezentand explicit o activitate sexual. Filmarea era trimisa amantului. Sotia barbatului a trimis inregistrarea mai multor persoane si a postat-o in sectiunea story.

Dupa ce a fost lasata pe camp dezbracata si fara cheile de la casa, care erau in hainele luate de amant si sotia sa, amanta a plecat acasa si a spart lacatul. In aceeasi noapte, femeia a plecat cu autocarul in Spania. Ancheta a scos la iveala ca in seara scandalului, sotia inselata i-a trimis surorii amantei barbatului sau un mesaj: "Vezi ca am batut-o pe curva de sora-ta impreuna cu barbatul meu si am lasat-o dezbracata la terenul de fotbal, i-am luat toata imbracamintea si sa nu suni la politie".

Ulterior, dupa ce a ajuns in Spania, femeia umilita de amant si sotia inselata a trimis o inregistrare in care a povestit ce s-a intamplat, aratand ca vrea sa depuna plangere la Politie cand se intoarce. Pe baza filmarii, Politia s-a autosesizat si a deschis o ancheta pentru lovire si alte violente, furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic, ultraj contra bunelor moravuri.

Cei doi soti au recunoscut faptele si au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei in schimbul unei pedepse cu sependare. Tribunalul Giurgiu a respins, insa, acordul aratand ca din probele de la dosar sunt indicii ca ar fi trebuit cercetati pentru talharie, lucru care nu s-a intamplat. "Tribunalul constata ca in raport de probatoriul administrat inculpatii au luat initial bunurile din posesia persoanei vatamate cu intentia batjocoririi acesteia, iar nu cu intentia vadita de a si le insusi pe nedrept.

Insa, ulterior, in desfasurarea evenimentelor, inculpatii, ce au intrat prin exercitarea de acte de violenta in posesia bunurilor, nu le-au mai restituit. Astfel, in momentul in care persoana vatamata a fost abandonata, inculpatii aveau asupra lor bunurile apartinand persoanei vatamate, bunuri in posesia carora au intrat prin exercitarea de acte de violente asupra acesteia", a aratat Tribunalul Giurgiu.

Judecatorii au decis astfel ca "incadrarea juridica a faptelor pentru care s-a incheiat acordul de recunoastere intre procuror si inculpat nu este legala si, ca urmare, va respinge acordul de recunoastere a vinovatiei si va trimite cauza la procuror, in vederea continuarii urmaririi penale, cu privire la toate faptele retinute in sarcina inculpatului, care au facut obiectul acordului". Sentinta poate fi atacata cu apel.