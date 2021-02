Fiica lui Bill Gates, ironii dupa ce a fost vaccinata impotriva Covid-19: Din pacate, nu mi-a implantat in creier geniul tatalui meu

Jennifer Gates, fiica in varsta de 24 de ani a miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, a fost vaccinata impotriva Covid-19.

Studenta la Medicina in New York, Jennifer Gates a anuntat, pe contul sau de Instagram, ca a primit prima doza a unui vaccin bazat pe ARN mesager si a publicat o fotografie alaturi de un text in care isi exprima recunostinta pentru oamenii de stiinta, medicii si expertii care "au facut posibila aceasta realizare in medicina moderna".

"A trecut mai mult de un an de cand SARS-CoV-2 a aparut si acum avem mai multe solutii, inclusiv imunizarea, pentru a ne ajuta sa protejam oamenii si comunitatile", a mai scris ea. "Sunt mai mult decat privilegiata sa primesc prima doza prin care ARNm imi invata celulele sa cladeasca un raspuns imun la virus. Ca student la Medicina si medic in devenire, sunt recunoscatoare ca imi va oferi protectie si siguranta pentru munca mea viitoare".

Ea i-a indemnat pe cei peste 357.000 de utilizatori Instagram care ii urmaresc contul sa primeasca vaccinul cand va fi posibil, adaugand: "Cu cat mai multi oameni imunizati, cu atat vor fi comunitatile noastre mai sigure pentru toata lumea". In final, Jennifer Gates a spus: "Voi purta in continuare o masca (sau doua) dupa ce voi primi a doua doza". Ea a glumit apoi: "Din pacate, vaccinul NU mi-a implantat in creier geniul tatalui meu. Macar de-ar fi avut ARNm aceasta putere...".

Bill Gates, vaccinat la randul lui la finalul lunii ianuarie, a investit doar pentru dezvoltarea unui vaccin anti-Covid peste 350 de milioane de dolari. In ultimul an, el a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai importantei realizarii unui vaccin, fapt care i-a adus si critici din partea adeptilor teoriei conspiratiei. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, fundatia sa a investit aproximativ 4 miliarde de dolari in dezvoltarea mai multor vaccinuri.