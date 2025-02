Filmul lui Mihai Bendeac ajunge pe Netflix: Ce alte producții vor putea fi urmărite începând din această lună

În februarie, Netflix aduce o selecție diversificată de filme și seriale care satisfac toate gusturile, dar filmul "Căsătoria", regizat de Mihai Bendeac, se numără printre cele mai așteptate evenimente ale lunii pe platforma de streaming.

Începând cu 16 februarie 2025, Netflix își extinde oferta de producții autohtone, adăugând comedia „Căsătoria", o poveste plină de umor despre prietenie, datorii și planuri nebunești. Regizat de Mihai Bendeac, acest film românesc vine cu o distribuție de excepție, din care fac parte nume cunoscute din industria de divertisment, precum Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Liviu Pintileasa, Loredana Groza și Nicole Cherry.

Lansat inițial pe 6 decembrie 2024 în cinematografele din România, filmul a avut un mare succes, atrăgând un public numeros datorită umorului autentic și a situațiilor imprevizibile. Acum, „Căsătoria" va fi disponibil pe Netflix, oferind posibilitatea de a fi vizionat de un public mult mai larg, atât din România, cât și din diaspora.

Printre noutăți, se remarcă miniseria „Zero Day", care explorează o dramă politică, cu Robert De Niro în rolul fostului președinte american George Mullen, ce trebuie să investigheze un atac cibernetic devastator asupra infrastructurii SUA. Cei care adoră comediile vor fi încântați de „Kinda Pregnant", o poveste amuzantă cu Amy Schumer, în care protagonista încearcă să își refacă viața după ce planurile de a-și întemeia o familie sunt schimbate brusc. În plus, Netflix va adăuga noi producții în universuri deja iubite, cum ar fi filmul de animație „The Witcher: Sirens of the Deep" și sezonul 8 din reality show-ul „Love is Blind", care aduce noi provocări pentru tinerii în căutarea iubirii.

Pentru pasionații de filme, Netflix aduce trilogia „Shrek" și celebra peliculă „Gladiator", dar și titluri îndrăgite precum „Despicable Me" și continuarea „The Witcher". De asemenea, în februarie, iubitorii de seriale vor avea parte de noi episoade ale producțiilor lor favorite: continuarea serialului „Valeria" (sezonul 4), care explorează noi etape ale iubirii și carierei celor patru prietene, și „Too Hot to Handle: Germania" (sezonul 2), cu momente pasionale și încercări de a forma legături autentice. În plus, Netflix va lansa și seriale românești de succes, precum „Candidatul Perfect" și „Căsătoria", oferind oportunitatea fanilor producțiilor locale de a se bucura de filme de calitate.

Pentru iubitorii de comedii romantice, februarie vine cu titluri ca „Honeymoon Crasher", despre un tânăr care își reconstruiește viața după o nuntă abandonată, și „La Dolce Villa", o poveste despre familie, dragoste și reconectarea cu tradițiile italiene. Fanii comediilor de grup vor aprecia „Roosters", care urmărește o echipă de prieteni încercând să își salveze relațiile și carierele. Netflix adaugă și drame captivante, cum ar fi „Toxic Town", inspirat dintr-o poveste reală despre un grup de mame care luptă pentru dreptate, și „Running Point", despre o femeie care ajunge neașteptat să conducă un club de baschet, fiind pusă într-o nouă poziție de responsabilitate.

De asemenea, titluri profund emoționante precum „My Family", care explorează dorința unui tată bolnav de a-și pregăti familia pentru viața fără el, și „The Wrong Track", despre haosul din viața unei mame singure, vor adăuga o notă realistă și emoționantă în programul lunii februarie. Indiferent de preferințe - comedii, drame, thrillere sau filme de animație - Netflix oferă opțiuni pentru toate gusturile, iar februarie 2025 se preconizează a fi o lună de neuitat pentru abonați.