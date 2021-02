Francezii schimba culoarea Turnului Eiffel dupa 50 de ani. Unii o considera "o erezie"!

Turnul Eiffel a fost angajat in cea mai complexa renovare din istoria sa de 130 de ani, in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Nu numai ca cele 19 de straturi de vopsea anterioare vor fi indepartate, dar monumentul parizian va pierde si culoarea maronie pe care o are din 1968.

Aceasta va fi inlocuita cu o nuanta de galben, cu tenta aurie, pe care chiar Gustave Eiffel si-a dorit-o pentru monumentul sau. Lucrarea de renovare a turnului de 324 de metri, cu cele 18.000 de piese metalice unite de 2,5 milioane de nituri, este ampla si costisitoare ajungand la aproximativ 50 de milioane de euro. Turnul Eiffel primeste un nou strat de vopsea la fiecare sapte ani, atat pentru protejarea structurii sale metalice de vant, ploaie, soare si poluare, cat si pentru mentinerea aspectului sau. Cu toate acestea unii comentatori considera "o erezie" noua nuanta de culoare.

Lucrarile actuale au inceput in 2019 si urmeaza sa fie finalizate pana in 2022. Turnul Eiffel va juca un rol important in cadrul Jocurilor Olimpice de vara de la Paris 2024. El a fost inaugurat in anul 1889, cu ocazia Expozitiei Universale de la Paris, care a marcat 100 de ani de la Revolutia Franceza. Acesta a fost realizat dupa o tehnologie inventata in Romania de inginerul Gheorghe Panculescu.