Gigi Becali a ajutat un om important sa nu-si mai insele sotia: "Avea cate o femeie pe zi. Are putere, are functie!"

De Craciun, patronul FCSB a povestit cum a primit cadou o icoana scumpa si cum a reusit sa schimbe comportamentul unui barbat important din Romania. Gigi Becali a facut senzatie cu declaratiile sale.

"A venit cineva si mi-a adus icoana aceea, costa vreo 8-10.000 de euro. E o persoana importanta. Nu e publica, dar are putere. Are functie. Mi-a spus ca meseria lui, cu ce se ocupa, traieste cu multe femei. Si a zis: 'Cand am vazut si eu cruce, am luat si eu crucea ca nu imi mai placea de nevasta mea. Eu in fiecare zi am cate o femeie. Asa eram. Am inceput incet-incet sa ma linistesc si eu de aia te iubesc pe tine. Pentru ca mi-ai adus linistea in casa. Dar de curvasareala nu m-am lecuit.' Si l-am intrebat daca ma iubeste. Persoana cu functie mare, mare. Nu pot sa spun multe. Si i-am zis ca daca ma iubeste sa faca ce ii zic eu.

Sa inceapă postul si 40 de zile sa nu faca desfranare. I-am zis ca il las cu nevasta, ca in mod normal nici cu nevasta nu ai voie in post, dar cu alta femeie sa nu umble. Eu am mai vazut multi viteji si dupa doua saptamani s-au dat cu capul de pereti si au cazut. Desfranarea nu e asa usoara, ca te ia dracii. E cel mai mare pacat, e pacatul firii ca barbatul e atras de femeie. Acum se duce la biserica in fiecare duminica si mi-a zis ca e greu rau de tot. I-am zis sa ia o icoana cu Maica Domnului si sa parasca dracii. Si sa nu se mai uite la ele", a spus Gigi Becali.