Ice Cube: "Am refuzat un film pentru că nu am vrut să primesc nenorocitul de vaccin. Am refuzat 9 milioane de dolari!"

Rapperul Ice Cube a povestit, într-un interviu, cum a ratat 9 milioane de dolari, după ce a refuzat un rol într-un film, pentru că nu a fost de acord cu vaccinul anticovid, relatează Rolling Stone.

În octombrie anul trecut, Ice Cube a renunțat la comedia "Oh Hell No", în care urma să joace alături de comediantul Jack Black. Producătorii filmului au cerut ca toată distribuția și echipa să se vaccineze înainte de filmări, dar Ice Cube a refuzat, renunțând la un salariu de 9 milioane de dolari. "Am refuzat un film pentru că nu am vrut să primesc nenorocitul de vaccin. Am refuzat 9 milioane de dolari". El a adăugat: "La naiba cu acel vaccin și la naiba cu voi toți pentru că ați încercat să ma convingeți să-l fac".

Ice cube telling how he turned down a $9m movie part because they wanted him to take the Vaccine, goes on to call it the plandemic pic.twitter.com/iHYc5neUFy