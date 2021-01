Fanii serialului animat "The Simpsons" consideră că ținuta pe care a purtat-o personajul Lisa când a devenit președinte a prezis ținuta pe care Kamala Harris a purtat-o la ceremonia de învestire de miercuri.

În episodul „Bart to the Future" din The Simpsons, lansat în 2000, Lisa Simpson este prezentată drept noul președinte al Statelor Unite, conform The Independent. De asemenea, Lisa este prezentată drept succesoarea lui Donald Trump, a cărui președinție a fost de asemenea prezisă în serialul american. În episod, Lisa menționează că administrația sa a moștenit „o problemă bugetară" de la Donald Trump. Sa reamintim ca multi comentatori politici din SUA si din alte tari occidentale apreciaza ca de fapt Kamala Harris va fi presedintele american si nu Joe Biden, care e in varsta si da semne de senilitate.

Fanii serialului animat au fost surprinși în momentul în care Donald Trump a devenit președinte, lucru prezis în același episod din anul 2000. În momentul în care devine președinte, Lisa poartă un costum mov și un șirag de perle la gât. La ceremonia în care Kamala Harris a fost învestită în funcție alături de Joe Biden, vicepreședinta SUA a purtat tot un costum mov și un șirag de perle la gât. „Da, tot ce se va întâmpla a fost deja prezentat în The Simpsons", a glumit pe Twitter un fan al seriei.

Serialului de animație „The Simpsons" a fost lansat pentru prima dată pe 17 decembrie 1989 și s-a dovedit a fi un adevărat Nostradamus de-a lungul anilor, prezicând cu exactitate numeroase întâmplări politice și culturale.

1. - Washington Redskins va câștiga Super Bowl XXVI: 1992, Sezonul 3, Episodul 14 - Lisa prezice că Washington Redskins va câștiga Super Bowl, episodul fiind difuzat cu câteva zile înaintea celebrului meci.

2. - 11 septembrie 2001: 1997, sezonul 9, episodul 1 - Un bilet pentru autobuzul din New York de ce costa 9 dolari prezintă Turnurile Gemene în fundal, în imagine fiind inscripționat „New York 9 $ 11", care a generat multe conspirații legate de 11 septembrie.

3. - Donald Trump va fi președintele SUA: 2000, sezonul 11 - Lisa, care este președintele SUA, vorbește în acest episod despre bugetul moștenit de la fostul președinte Donald Trump.

4. - Bengt R. Holmstrom va câștiga premiul Nobel pentru economie: 2010, sezonul 22, episodul 1 - Millhouse prezice că Bengt R. Holmström va primi premiul Nobel pentru economie, lucru ce s-a întâmplat în 2016.