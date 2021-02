Irina Rimes are un nou iubit cu care s-a mutat în Franța. Locuieste cu chirie si povesteste despre depresie si trai de pe o zi pe alta

Pe Irina Rimes o vedeam mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, însă viață ei nu a fost chiar atât de ușoară. Acum și-a găsit din nou liniștea și pare hotărâtă să o ia de la capăt. S-a mutat în Franța, țara natală al noului ei iubit. Artista ne face dezvăluiri cu privire la locația unde stau momentan, dar ne povestește și despre perioada grea de după divorț.

Dacă anul trecut s-a afișat cu toboșarul Alexandru Badea, acesta este acum de domeniul trecutului. Un nou an, un nou început pentru Irina Rimes, dar mai ales un nou iubit. Artista a rămas tot în industria muzicală, iar iubitul francez, David Goldcher, lucrează în această branșă. Artista s-a mutat în Franța pentru a fi mai aproape de el, ba chiar au decis să locuiască împreună, cu chirie momentan. Dornică să împărtășească totul cu fanii, moldoveanca s-a filmat alături de francez și a prezentat și studioul în care își va desfășura activitatea de acum înainte. "Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie", a spus Irina Rimes într-unul din video-urile sale.

Artista din Republica Moldova a vorbit despre perioada grea de după divorț. Nu a mai cântat o perioadă și abia avea bani pentru traiul de pe o zi pe alta. Irina Rimes vede partea bună din acea perioadă, iar acum știe să aprecieze tot ceea ce are. "Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus", declara Irina Rimes.