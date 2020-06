Jador şi Mario Fresh au luat bătaie într-un club din staţiunea Mamaia

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Cei doi au depus şi o plângere la poliţie. Conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ) Constanţa, duminică, 14 iunie, la ora 4.30 poliţişti din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că în zona unui club din staţiunea Mamaia ar fi avut loc un conflict.

„Poliţiştii au identificat persoana apelantă ca fiind un bărbat de 25 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta, împreună cu alte 2 persoane, ar fi fost agresate fizic în proximitatea clubului. La faţa locului nu a fost necesară intervenţia ambulanţei. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliţiei staţiunii Mamaia, unde au depus plângere", transmite IPJ. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Poliţiştii efectuează verificări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun.", se arata in comunicat. Cei doi tineri bătuţi sunt Jador şi Mario Fresh, nume cunoscute în lumea mondenă din Bucureşti. Cei doi au fost agresaţi chiar sub privirile Alexiei Eram, fiica Andreei Esca.