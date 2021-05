Lady Gaga face dezvaluiri cutremuratoare: "Am fost violata la 19 ani si am ramas insarcinata!"

Cantareata americana a povestit momente terifiante din viata ei in cadrul unui documentar, realizat de Oprah Winfrey si printul Harry al Marii Britanii. Lady Gaga a dezvaluit cum a fost violata pe vremea cand era adolescenta de catre un producator.

"Aveam 19 ani si lucram in industrie, iar un producator mi-a spus: 'Scoate-ti hainele'. Am refuzat. Am plecat si mi-a spus ca o sa-mi arda toata muzica. Si nu s-a oprit. Nu a incetat sa mi-o ceara, iar eu am inghetat si... nici macar nu pot sa-mi aduc aminte. Persoana care m-a violat m-a abandonat insarcinata intr-un colt", a povestit artista, fara a da numele celui care a abuzat-o.

Lady Gaga este una dintre cele mai cunoscute cantarete la nivel mondial. Albumele sale au fost cele mai vandute discuri in SUA. Artista a debutat si in actorie, unde rolul principal din filmul "A Star Is Born" (2018), i-a adus si o nominalizare la Oscar.