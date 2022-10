Mama Deliei se implică în scandalul momentului după ce fiica sa a spus că nu vrea copii: "Nici nu știi când vorbește serios!"

Gina Matache, mama artistei Delia Matache, a comentat scandalul momentului, asta după ce fiica sa a spus că nu-și dorește copii asta pentru că și așa suntem prea mulți oameni pe pământ. Mama Deliei susține că fiica ei se joacă și face vâlvă în spațiul public, asta pentru că "are stilul ei de a glumi".

„Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: Hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine de pe Facebook sau de pe Instagram?", a declarat mama Deliei.

„Eu o cunosc. Când o văd așa (n.r. râde), îți dai seama, cunoscându-i stilul, nici nu mai stau să mai citesc. Le știm foarte bine noi pe ale noastre, nu trebuie să ne spună x sau y ce să facem. Alea nici nu sunt declarații. Sunt pur și simplu o joacă, să-și umple timpul când se plictisește înainte de concerte. Acolo, chiar era după un drum lung și aștepta să intre pe scenă. Nu avea ce să facă în hotel", a mai spus mama Deliei, pentru sursa citată.