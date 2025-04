Mărturie victimă sexuală: "Cinci din fetele care erau din țară au fost trimise să se culce cu Van Damme"

Apar primele mărturii, după ce actorul Jean-Claude Van Damme a fost acuzat că ar fi făcut sex cu cinci românce traficate de rețeaua lui Morel Boleal. Dosarul penal a fost deschis de DIICOT Iași după ce una dintre tinerele care au fost martore la momentul de la Cannes, când lui Jean-Claude Van Damme i-ar fi fost dăruite româncele, a dezvăluit totul.

O tânără, care a fost victima așa zis-ului guru din Iași, a povestit că se afla în organizația Kasta Morrely când mai multe fete exploatate de Morel Bolea s-au întors de la Cannes, unde a fost lansat un film în care juca Van Damme, și au povestit că au fost obligate să întrețină relații sexuale cu actorul.

„Eu abia intrasem în organizație. Ei atunci organizau foarte multe evenimente atât în Iași, cât și în afară. În perioada respectivă a avut loc un eveniment la Cannes, era lansarea unui film în care protagonist era Van Damme. După evenimentul respectiv, cinci din fetele care erau din țară au fost trimise să se culce cu Van Damme. Fetele din organizația noastră au povestit lucrul acesta", a spus tânăra.

Jean-Claude Van Damme ar fi știut că româncele sunt victimele unei rețele de traficanți. Tânăra a povestit cum funcționa rețeaua lui Morel Bolea. Fetele erau racolate chiar de pe stradă de alte tinere, cu promisiunea că vor deveni fotomodele și înscrie în agenția „Kasta Morrely". Ea avea 14 ani pe atunci și a mers la sediul organizației chiar cu părinții, iar apoi a devenit voluntară. La două luni după ce a împlinit 15 ani, tânăra povestește că a fost violată de Morel Bolea.

„Am fost la un eveniment cu ei, la mare, organizat de aceiași organizatori care au fost și la Cannes. Acolo am fost violată de către el. Dacă eu încercam să discut cu una din fetele vechi și să spun că nu vreau, nu vreau să mai am de-a face cu el, nu îmi place, tot timpul veneau cu argumente că el este mascululul alfa, el are puteri supranaturale. Am fost martoră la mai multe acte întreținute de el cu alte fete. Eram ținute tot timpul sub presiune, umilințe", a mai spus tânăra.