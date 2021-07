Mesaj viral al lui Bebeto cel Mic după ce Reghecampf și-a dus amanta în Grecia iar Prodanca a părăsit România!

Bebeto Reghecampf este mezinul cuplului Ana Maria Prodan - Laurențiu Reghecampf si este de mic foarte "acid" in comentarii, mesajele sale pe retelele de socializare devenind virale.

Guvernul SUA a vândut singurul exemplar al albumului „Once Upon a Time in Shaolin" lansat de grupul Wu-Tang Clan care a aparţinut antreprenorului Martin Shkreli, considerat „cel mai detestat om din America".

Declarațiile de avere recent publicare ale judecătorilor de la Curtea Constituțională arată saltul uriaș în materie de venituri, șeful instituției, Valer Dorneanu, fiind doar la câțiva lei distanță de a încasa un milion de lei pe an. Jumătate din această sumă o reprezintă pensia specială.

Două cutremure s-au produs în România, în noaptea de marţi spre miercuri, 28 iulie, în două zone diferite, in care nu se prea inregistreaza seisme de regula: unul în Transilvania și unul în Muntenia.

Beneficii multiple in cazul lentilelor de contact! Vara este momentul marilor schimbari, indiferent ca vorbim despre transformari de ordin estetic, cosmetic sau terapeutic. O transformare senzationala pe care o poti realiza cu succes in acest sezon estival si prin intermediul careia iti poti prinde pe picior gresit audienta consta chiar in achizitia unei noi perechi perechi de lentile de contact.